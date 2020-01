Agic Felicano Lopez bat Fabio Fognini alors qu’il remporte deux matchs en une journée à Auckland

Feliciano Lopez a continué de défier le processus de vieillissement en remportant deux matchs à l’ASB Classic à Auckland mercredi, battant la tête de série Fabio Fognini.

Dans un calendrier chargé en raison d’un retard de pluie mardi, Lopez a battu son compatriote espagnol Pablo Andujar 3-6 7-6 (4) 6-4 avant de retourner sur le terrain pour couler Fognini 3-6 6-4 6-3.

Tout comme il l’avait fait contre Andujar, le joueur de 38 ans s’est rallié à un set down contre le numéro 12 mondial, servant 17 as alors qu’il progressait en une heure et 58 minutes.

Lopez affrontera ensuite le sixième tête de série polonais Hubert Hurkacz, vainqueur 6-2 7-6 (2) face au qualifié suédois Mikael Ymer.

La troisième tête de série, Karen Khachanov, a été une autre à tomber alors qu’il a été battu 4-6 6-3 6-3 par le favori local John Millman, mais la deuxième tête de série Denis Shapovalov a évité un incident similaire dans une victoire 6-4 7-6 (2) contre le Canadien. son compatriote Vasek Pospisil.

Quatrième tête de série, John Isner a battu son compatriote américain Tennys Sandgren 7-6 (3) 6-7 (1) 6-3, tandis qu’il y avait aussi des victoires pour la cinquième tête de série Benoit Paire, le numéro un britannique Kyle Edmund et le Français Ugo Humbert.

La troisième tête de série Andrey Rublev a poursuivi son superbe début de saison avec une victoire 6-3 6-3 sur l’Américain Sam Querrey au deuxième tour de l’International d’Adélaïde.

Après avoir remporté son troisième tournoi en carrière au Qatar la semaine dernière, Rublev a battu le Querrey à deux reprises dans chaque set en se qualifiant pour le tour suivant.

La deuxième tête de série Felix Auger-Aliassime a progressé avec une victoire de 6-3 7-6 (0) sur James Duckworth, et la quatrième tête de série Pablo Carreno Busta a battu le Français Jeremy Chardy 6-3 6-2.

Les qualifiés Tommy Paul et Lloyd Harris ont progressé avec des victoires sur Pablo Cuevas et Laslo Djere respectivement, tandis qu’Albert Ramos-Vinolas et le wild card Alex Bolt ont été les autres vainqueurs de la journée.

