Agonie pour Jamie Murray après une miss «ridicule», mais extase pour Nick Kyrgios après une victoire «spéciale»

La victoire spectaculaire de l’Australie en quart de finale de l’ATP Cup contre la Grande-Bretagne a provoqué des émotions contrastées pour les deux groupes de joueurs.

Alors que Jamie Murray et ses collègues joueurs de Grande-Bretagne ont été dévastés par la défaite, Nick Kyrgios et ses coéquipiers ont eu le temps de leur vie.

Après que les deux caoutchoucs en simple ont été partagés, c’était aux paires doubles et c’est allé au fil avec Kyrgios et Alex de Minaur qui ont prévalu via le bris d’égalité de la mort subite, gagnant 3-6, 6-3, 18-16.

🇦🇺 #TeamAustralia = premier en demi-finale! @ Alexdeminaur / @ NickKyrgios a réalisé une performance en rafales pour survivre à Murray / Salisbury 3-6 6-3 [18-16] et poinçonner les quatre derniers billets. # ATPCup | # Final8 | #GBRAUS pic.twitter.com/d7doEkPswn

– ATPCup (@ATPCup) 9 janvier 2020

Les deux équipes ont gaspillé quatre balles de match au bris d’égalité et Murray a raté le filet – un backhander au sommet du filet qui a duré longtemps – a été particulièrement difficile à avaler pour l’Ecossais.

“J’ai raté ce tir au fond du filet, ce qui était ridicule”, a-t-il déclaré. «Nous nous sommes accrochés et nous avons bien fait. Nous n’avons tout simplement pas pu obtenir le dernier point. Oui, nous avons perdu. Je veux dire, c’était tout. “

Pour Kyrgios, ce fut «l’un des meilleurs moments de sa carrière».

La victoire a déclenché de folles célébrations.

Le travail d’équipe fait fonctionner le rêve 🙌 @ alexdeminaur | @NickKyrgios | 🇦🇺 # TeamAustralia # ATPCup | # Final8 | #GBRAUS pic.twitter.com/x7Dro3Kkjd

– ATPCup (@ATPCup) 9 janvier 2020

«C’était irréel. L’adrénaline s’est un peu dissipée et je suis épuisé après ce match. C’était génial », a déclaré Kyrgios.

«Aujourd’hui a probablement été l’un des meilleurs moments de ma carrière. Le fait de se qualifier pour la demi-finale, la toute première Coupe ATP de ce type, était assez spécial… nous nous soucions vraiment les uns des autres, et [our teammates] étaient vraiment tellement extatique de passer à travers. “

