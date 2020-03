Agúndez, Gutiérrez, Castillo et Celaya, à la Coupe du monde

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Vendredi 13 mars 2020, p. a12

Gabriela Agúndez et Monserrat Gutiérrez ont obtenu les deux places sur la plate-forme individuelle, et Yahel Castillo et Juan Celaya sur le tremplin synchronisé masculin, sous le contrôle technique de ceux qui représenteront le pays lors de la Coupe du monde de Tokyo, prévue le mois prochain et qui pourrait être reprogrammée. par la Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), en raison de restrictions avant Covid-19.

La Baja California Agúndez, gagnante avec 360,05 points, et Gutiérrez, basée à Jalisco, deuxième avec 346,40, ont surpris Alejandra Orozco, également de Tapa, qui a dominé la phase d’élimination le matin.

Dans les synchronisés, Castillo et Celaya, avec une somme finale de 429,63, n’ont laissé aucun doute dans les deux phases; Ils ont toujours devancé Rommel Pacheco et Jahir Ocampo, qui les ont secondés avec 414,75, lors de la première journée de compétitions qui se terminera dimanche.

Dans tous les cas, les places à gagner en Coupe du monde seront pour le pays et il y aura un autre contrôle technique en mai.

Lorsque la sélection de plongée a commencé hier au Centre national pour le développement des talents de haute performance, un poste d’inspection médicale des visiteurs a été placé à l’entrée, dans le prolongement de la pratique qui, pendant trois semaines, a été appliquée à plus de 600 les athlètes et le personnel qui circulent dans l’établissement, dont beaucoup voyagent.

Nous appliquons le protocole émis par la santé publique, qui doit d’abord évaluer toutes les personnes qui viennent visiter, qui ont fait un voyage à l’étranger et aussi celles qui vivent ici, les sportifs; une évaluation médicale est effectuée, on leur demande où et avec qui ils étaient en contact, un examen médico-clinique est effectué, en prenant des signes vitaux et nous ciblons tous les symptômes de Covid-19, a déclaré María Inés Cerezo, coor -dinadora au département de médecine et de science du CNAR appliqué au sport.

Surtout que la personne qui a été à l’étranger, qui s’est rendue dans l’un des pays où l’incidence est la plus élevée, ne sera pas autorisée à entrer, comme deux personnes pour lesquelles les mesures ont été prises, a-t-il dit, bien qu’il ait dit qu’il ne pouvait pas donner plus de détails sur la situation. Tous les autres qui se sont rendus dans un pays où l’afflux de cas est faible ont été examinés et gardés sous surveillance, a-t-il noté.

Maintenant, il a augmenté parce que la santé publique dans le monde l’a déjà classé comme pandémie, donc les efforts ont été renforcés; Il existe un protocole établi, avec évaluation médicale, signes vitaux, interrogation des données et évaluation des médecins. Quiconque considère qu’il a des symptômes de grippe, ne venez pas, car nous ne laisserons pas tomber.

Il a indiqué que les athlètes qui ont présenté des symptômes sont référés au centre de santé pour prélever les échantillons nécessaires et déterminer s’il y a un résultat positif, et s’il est négatif, nous leur demandons de faire une pause de 14 jours à l’extérieur des installations.

Il a estimé que de nouvelles mesures pourraient être prises et a annoncé que le plus extrême serait peut-être de fermer l’endroit et que tous soient ici, a-t-il dit, comme cela s’est produit en 2009 au Centre olympique mexicain des sports contre AH1N1.

La santé d’abord

Ma Jin, entraîneur de plongée chinois, a mis en garde contre une plus grande attention dans le monde et l’annulation par la FINA de la série de plongée à Kazan, en Russie (du 21 au 26 avril), et le changement de lieu de la Coupe du monde de Tokyo, qui est un qualifié olympique, insistait pour que la santé passe avant tout.

En tant que originaire du pays où le coronavirus serait apparu, Ma Jin n’a pas le droit d’accéder au territoire russe, mais quelle que soit la restriction, elle considère que la reprogrammation des compétitions et les dispositions nécessaires dans les scénarios de compétition, les centres d’entraînement et les transferts sont prudentes. des athlètes.

En natation artistique, la FINA a suspendu les compétitions en Grèce et en Chine, et celle de Budapest et Kazan a été reportée, tandis qu’en water-polo féminin, la qualification olympique à Trieste a été changée pour les 17 et 24 mai, et celle des hommes à Rotterdam, Il aura lieu du 31 mai au 7 juillet.

.