Ah pas bon! Chicharito reproche aux Mexicains de ne pas être considérés comme les meilleurs

Javier Hernández mentionné ne jamais se sentir parler techniquement doué; Cependant, son succès tant dans les clubs que dans l’équipe tricolore est indéniable. Par conséquent, leChicharito«Assuré que la clé de ce qui précède est l’état d’esprit avec lequel il a affronté le football professionnel depuis le début.

“Ils vont aussi vous minimiser parce que les gens veulent décoller 45 et marquer un but. Il y avait des millions de compétences de football, mais pas mentalement. Je voulais être le meilleur, être au Real Madrid. J’aurais pu dire que je restais à Guadalajara avec ma famille et que je n’osais pas, là vient le courage “, noté dans les déclarations recueillies par ESPN.

Le ‘Chicharito«Est conscient que technique individuelle Ce n’est pas la dot qui la caractérise le plus. Cependant, il a déclaré que sa place au sein de l’équipe nationale n’est pas à discuter en raison du nombre de participations qu’elle a eu dans un nombre infini de tournois de haut calibre.

“Je suis très courageux, très téméraire. Quand le courage et la compétitivité se rejoignent, cela se produit, c’est pourquoi j’ai atteint ces mérites individuels, sans être Zinedine Zidane ou sans être Rafael Marquez“Terminé.

Javier Hernández Il est le meilleur buteur de l’équipe tricolore avec 52 scores en 109 matchs. En outre, il a été présent dans des tournois tels que la Gold Cup et la Coupe du Monde de Afrique du Sud 2010, Brésil 2014 et Russie 2018, respectivement.

