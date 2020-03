Ah pas bon! Ronaldinho organise une soirée en prison

En attendant la résolution définitive de votre situation pour l’accusation portée contre vous par Comportement des faux documents, Ronaldinho a profité de son impact médiatique pour “Carnita rôti” dans «Le quadrilatère», Pénitencier d’Asunción, Paraguay.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Et, via Twitter, quelques photographies ont circulé où la star brésilienne est vue à l’intérieur de la prison. Ils aperçoivent l’ancien footballeur de Barcelone Avec des shorts et des tongs.

Ronaldinho Gaúcho partageant un barbecue en prison, le sourire du football ne s’éteint jamais. CRACK l’humilité. 👏 pic.twitter.com/Q4Se3nO6lE

– SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) 9 mars 2020

Dans ce qui attend sa résolution, Ronaldinho Cela pourrait faire partie d’un tournoi de futsal organisé en prison. Cela aurait plus d’impact à l’étranger, car la présence de un footballeur de classe mondiale Cela pourrait apporter de plus grandes opinions à cet événement.

Lui et son frère sont accusés d’avoir amené faux passeports pendant son séjour au Paraguay. Pour cette raison, les deux personnages sont détenus dans le pays en question.

ROBERTO GAMARRA: «Je suis allé en prison pour rendre visite à Ronaldinho et il m’a dit:« Je viens d’en bas, je connais la souffrance et la seule chose qui m’inquiète en ce moment est ma mère, le reste je vais endurer. En tant qu’homme, je dois supporter tout ce qui vient, mais ma mère est ma plus grande préoccupation, pic.twitter.com/26XNmyQsTa

– Youth Awakening (@ AwakeningJuven2) 10 mars 2020