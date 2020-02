Ainsi le Fair Play a échoué, 700 millions en 30 signatures et seulement 200 kilos de revenus

Ce vendredi était connu la sanction infligée par l’UEFA à Manchester City pour violation du fair-play financier: deux ans hors compétitions européennes et une amende de 30 millions d’euros. Cette punition répond à la façon dont le club des citoyens s’est développé sur le marché entre 2012 et 2016 avec un décaissement de 700 millions d’euros en 30 signatures et seulement 200 récupérés avec la vente de certains joueurs.

La punition de l’UEFA répond à mouvements de clubs entre 2012 et 2016. Le club anglais faisait progressivement la différence entre ce qu’ils dépensaient et ce qu’ils entraient avec les nouveaux arrivants et les départs, pour faire de la City une équipe gagnante qui, malgré tout, Il a continué de résister à la nostalgie de la Ligue des champions.

2012 a été l’année la plus discrète. La ville a investi un peu plus de 60 millions de nouveaux joueurs, Javi García étant le plus cher – environ 20 millions – et les ventes ont représenté environ 40 millions d’euros de revenus, dont près de la moitié provenaient du départ de Mario Balotelli. Lors de la campagne suivante, deux joueurs de notre Ligue se sont rendus à Manchester: Negredo et Navas, pour un montant de 45 millions entre eux. Fernandinho est également arrivé, pour 40 millions. Il y a déjà l’équilibre a commencé à déséquilibrer comme seulement 11,3 millions sont entrés par les transferts de Tévez et Sinclair.

La ville «casse la banque»

Lors de la campagne de 2014, Manchester City a pour la première fois atteint 100 millions de dépenses de dédicaces, Mangala, de Porto, le plus cher (45 millions). Les Anglais ont ouvert la porte à trois joueurs et n’ont réalisé que 35 millions de ventes. C’est en 2015 que la Ville a vraiment cassé la banque, décaissant plus de 200 millions d’euros de joueurs comme Kevin De Bruyne (76 millions), – le plus cher de l’histoire de la ville) -, Raheem Sterling (63,7 millions) ou Ottamendi (44,5 millions). Cette année-là, ils ont allégé 10 sorties qui n’ont rapporté qu’environ 67 millions d’euros.

L’année suivante, la Ville a continué de dépenser beaucoup d’argent pour les dédicaces et de creuser l’écart avec l’argent mis en vente. En 2016, des joueurs tels que Stones, Leroy Sané, Gabriel Jesús ou Gundogan sont arrivés, coïncidant également avec la première fois Pep Guardiola était assis sur le banc du stade Etihad. La différence était énorme: plus de 212 millions d’achats et seulement 35 millions de ventes de cinq joueurs.

C’était la dernière année en ce qui concerne la période étudiée par l’UEFA, mais en 2017, la pratique de la ville s’est poursuivie dans le même sens avec un décaissement de 317 millions d’euros en signatures, la dépense la plus élevée de son histoire, avec la Arrivée de joueurs tels que Laporte, Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva et Ederson, entre autres.