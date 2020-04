Ajax, le grand fournisseur de talents en Europe

Europa Press

Journal La Jornada

Mercredi 15 avril 2020, p. a11

Madrid L’Ajax néerlandais est le club de football mondial qui fournit le plus de joueurs aux grandes ligues européennes, selon le classement établi par l’Observatoire du football CIES. L’institution a souligné dans un rapport que signer pour une équipe qui n’appartient pas à l’une des principales ligues du vieux continent est le moyen le plus courant (48%) d’atterrir dans l’un des cinq championnats les plus importants. L’Ajax a exporté un total de 22 joueurs. Benfica suit avec 21 éléments, Red Bull Salzburg avec 20 et la filiale du Real Madrid avec un total de 17.

.