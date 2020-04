Al-Khelaifi menace de jouer les champions à l’étranger

Le Gouvernement français a annoncé mardi que la Ligue 1 est annulée et que le PSG est furieux après que certains de ses joueurs aient refusé de baisser leurs salaires. Sans ligue en France, on ignore également si le club parisien pourra jouer en quart de finale de Ligue des champions. Pour lui, Al-Khelaifi Il a menacé de jouer à l’étranger si ce n’est pas possible en France.

“Nous respectons la décision du gouvernement français. Avec l’accord de l’UEFA, nous avons l’intention de participer à la phase finale de la Ligue des champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l’étranger “, a-t-il expliqué. Al-Khelaifi dans des déclarations à L’Equipe.

En outre, le haut responsable du PSG a déclaré qu ‘”en même temps” ils pourront garantir la santé en jouant dans d’autres stades. “Nous garantissons les meilleures conditions de sécurité sanitaire à nos joueurs et à tout notre personnel”, a-t-il déclaré.

D’un autre côté, Al-Khelaifi a également fait la une des journaux ce mardi lorsqu’il a été cité par le Tribunal pénal fédéral suisse comme responsable de gestion déloyale et d’incitation, de falsification de documents et de corruption passive, tous liés à l’attribution des droits des télévision des Coupes du Monde de 2026 et 2030.