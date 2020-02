Al Pacino tue des nazis. Alors, pourquoi les «chasseurs» ne fonctionnent-ils pas?

Les nazis sont censés être une cible facile. Quelle que soit leur pertinence actuelle, c’est le véritable attrait de revisiter le Troisième Reich plus d’un demi-siècle après sa fin: avec l’avantage supplémentaire du recul, le meurtre de masse raciste est aussi noir et blanc que le noir et blanc. Et lorsqu’ils s’adressent aux auteurs de l’Holocauste, le public peut assister à des actes de violence lyrique sans empathie ou à la suspicion persistante que nous, les Américains, soyons les méchants. Le 21e siècle résiste obstinément à des solutions soignées, même lorsque le totalitarisme nous regarde en face. Au milieu du 20e siècle, d’autre part? Nous savons exactement comment ressentir cela.

Malgré ces conditions favorables, les chasseurs d’Amazon Prime insistent pour rendre les choses difficiles. Créée par David Weil et produite par Jordan Peele’s Monkeypaw, la nouvelle série a le genre de prémisse percutante apparemment générée pour un «Ça y est. Voilà le tweet. ” meme. Al Pacino tuant des nazis – c’est tout. C’est le spectacle. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Bien sûr, la prémisse de Hunters est si agréable pour la foule qu’elle est loin d’être la première à tirer parti de l’appel. Un pulpfest classé R qui mélange librement les références de films d’exploitation, de bandes dessinées et de morceaux de culture basse, Hunters s’inscrit dans l’ombre de Quentin Tarantino avec beaucoup de marge de manœuvre à revendre. La configuration – une équipe hétéroclite d’outsider avec un chef charismatique traquant les criminels de guerre – est empruntée à Inglourious Basterds; le décor de la fin des années 70 est plus proche de Once Upon a Time… à Hollywood, où Pacino apparaît également comme un agent franc-parler Marvin Schwarz (prononcé Schwarzzzsssszzzssszzz). Les chasseurs ne sont pas non plus le premier conte d’histoire alternative de la suprématie blanche en Amérique à paraître à la télévision cette année. (Associé à The Man in the High Castle, ce n’est même pas le seul contrefactuel nazi à être diffusé sur Amazon cette décennie.)

Hunters postule que, 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des milliers d’anciens officiers, médecins et propagandistes nazis sont toujours en liberté en Amérique, endoctrinant leurs descendants, infiltrant les couloirs du pouvoir et complotant la restauration de leur régime mondial. Parce que l’establishment américain lui-même est corrompu et sans doute complice depuis le début, Meyer Offerman, survivant de Pacino, devenu millionnaire, prend les choses en main. (À partir de son camée hollywoodien, en poursuivant son tour aux Oscars dans The Irishman, et culminant dans son tout premier rôle régulier dans une série télévisée, l’acteur de 79 ans a eu une période de huit mois qui épuiser un homme de la moitié de son âge.) Échangez les années 70 pour aujourd’hui et les nazis pour le KKK, leurs homologues américains, et vous avez essentiellement Watchmen, la série HBO conçue par Damon Lindelof qui a choqué et ravi l’année dernière. Mais il y a aussi des points de chevauchement plus étranges et plus spécifiques: une femme noire chargée de l’application des lois, ici l’agent du FBI Millie Morris (Jerrika Hinton), avec une foi mal placée dans les institutions; un justicier en costume de nonne tout droit sorti d’un film B.

Se plaçant aux côtés de ces contemporains, Hunters commence par un désavantage intégré. Tarantino est un maître incontesté qui a synthétisé des décennies de cinéma dans une langue vernaculaire moderne; Les gardiens ont osé affronter les préjugés tissés dans le tissu de la société américaine. Les antécédents des chasseurs commentent et interagissent également avec les influences que les chasseurs eux-mêmes utilisent simplement pour l’esthétique. Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), un adolescent de la classe ouvrière, enrôlé dans le stratagème de Meyer après le meurtre de sa grand-mère Ruth (Jeannie Berlin), a Peter Parker écrit sur lui, une comparaison que Hunters rend immédiatement explicite; Jonah se réfère avec dérision à Meyer comme «professeur X», tandis que Meyer appelle la Torah «la bande dessinée originale». Mais là où Watchmen a exploré les conséquences toxiques de la mythologie des super-héros et Basterds a célébré le cinéma comme un moyen d’affirmer le contrôle d’un récit, Hunters laisse ses références simplement se trouver là. La série n’essaie pas de dire quoi que ce soit à propos de ces concepts, ne les déploie que pour un effet maximal – une métaphore pratique pour son traitement de thèmes plus larges comme la rétribution et la justice. Trop souvent, Hunters essaie d’être Inglourious Basterds mais atterrit quelque part dans les environs de Jojo Rabbit.

Hunters est à son plus agréable quand il se penche sur son propre manque de profondeur. “Ce n’est pas un meurtre, c’est une mitsva” n’est qu’une tranche du plat de charcuterie de jambon que Pacino sert. Meyer se présente à Jonah en déclarant que «dans un monde de diarrhée et de constipation, c’est OK d’être une merde normale parfois»; de nombreuses lignes semblent être en compétition pour son slogan, bien que le gagnant probable soit «Bien vivre n’est pas la meilleure vengeance. Tu sais quelle est la meilleure vengeance? Vengeance.” Les épisodes se glissent souvent dans des gadgets voyants pour offrir une exposition, un appareil aussi divertissant ici que dans The Big Short ou Euphoria. Les membres de l’équipage – le botteur de cul afro-sportif Roxy Jones, le vétérinaire vietnamien grisonnant Joe Mizushima – sont présentés un par un lors d’une fausse chauve-souris; l’acteur Lonny Flash livre un pseudo PSA sur la façon de repérer un nazi secret. La meilleure performance appartient à Dylan Baker, qui fait de la sciure du paysage environnant en tant que sous-secrétaire d’État nazi devenu frit du sud.

La bêtise est l’endroit où le spectacle chante vraiment. Il trébuche quand il tend vers quelque chose de plus ancré. Associer une histoire de passage à l’âge adulte à une bande de hors-la-loi est conforme au motif de bande dessinée de Hunters, mais Jonah se révèle inutile en tant que substitut du public. Plus que cela, il n’est pas convaincant en tant qu’ancre émotionnel, toute sa motivation reposant sur un lien maladroitement établi avec Ruth. La courte durée de vie de Jonah sur les méthodes violentes de Meyer sonne creux du petit-fils d’un survivant; ses plaisanteries grossières avec des amis joliment surnommés «Cheeks» (Henry Hunter Hall) et «Bootyhole» (Caleb Emery) sont beaucoup moins attachants que Hunters ne semble le penser. Pire encore, une série de flash-back a suivi les grands-mères de Meyer et Jonah pendant leur séjour dans les camps. Comme quiconque a déjà dû passer par Life Is Beautiful dans AP Euro peut vous le dire, les histoires de l’Holocauste peuvent tendre vers la folie, jamais plus que lorsqu’elles essaient de serrer une romance croisée d’étoiles entre des cascades stupides.

Parlant en tant que juif, l’humour est un mécanisme d’adaptation fondamental de notre culture. Il n’est pas blasphématoire d’adopter une approche ironique des traumatismes héréditaires; c’est un moyen de sublimer notre chagrin en acide, pas seulement en rage. Il y a une raison pour laquelle Baker fait un méchant bien meilleur que l’exécuteur de son équipe, une véritable carte de bingo de clichés de méchants (monologue menaçant, B-9; rires maniaques, O-5), ou pourquoi Meyer trouve ses recrues via un entremetteur (” vous êtes le fixateur du monde juif ») est un détail parfait. C’est cette insouciance qui se sent vraiment défiante de la peur et de la stigmatisation auxquelles nous avons eu la chance de survivre en tant que peuple, même si des millions d’individus ne l’ont pas fait. Lorsque Hunters honore cet héritage et s’en tient à la satisfaction séculaire du code d’Hammurabi, c’est très amusant, bien que trivial. Quand il essaie de grandes proclamations sur la réparation des torts ou l’éthique de la guerre, vous commencez à compter les minutes jusqu’à la prochaine poussée de sang.

