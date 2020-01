Al Shabab annonce la signature d’Éver Banega

Le milieu de terrain de 31 ans a décidé de ne pas renouveler avec Séville, avec qui il a mis fin au contrat à la fin de cette année, pour entamer une nouvelle aventure en Arabie saoudite. Il le fera de la main d’Al Shabab, qui a déjà annoncé la signature d’Éver Banega bien qu’il ne rejoindra ses rangs qu’en juillet. Dans l’équipe saoudienne, Banega sera placée sous les ordres de Luis García Plaza, et aura comme partenaire Alfred N’Diaye, ancien Betis, Villarreal et Málaga.

✔️ “ايفر بانيقا” شبابياً لثلاثة مواسم # تعاقدات_الشباب # الشباب pic.twitter.com/fhXX47vMMi

– نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) 25 janvier 2020

Éver Banega célèbre sa cinquième saison à Séville, divisée en deux étapes. Il est venu dans l’équipe andalouse en 2014 et lors de la campagne 2016-2017, il a joué pour l’Inter Milan, pour revenir plus tard au club de Nervión. L’Argentin a disputé 217 matchs officiels au cours desquels il a marqué 27 buts et remporté deux titres en Ligue Europa.

Bien qu’Éver Banega ait voulu continuer à Séville, il a signé pour Al Shabab

«Honnêtement, Séville est l’endroit où je me sentais le mieux en Europe. Cela se voit à la campagne, dans notre vie quotidienne, donc surtout j’apprécie. Je n’ai rien dit, je suis calme car la vérité est que je suis très à l’aise dans le club et ça ne me presse pas. J’étais très clair pour continuer cette année, je savais qu’un très bon projet allait arriver et je n’avais aucun doute à rester. Je pense que maintenant je vais très bien ici. Cela fait de nombreuses années, ma famille va bien, mes filles sont nées ici et je le vois très loin », a expliqué le milieu de terrain.

Monchi, quant à lui, interrogé par Éver Banega, a déclaré: «Moi, avec Éver, j’ai une relation qui va bien au-delà du professionnel; Je le connais très bien. Avec lui, il est toujours important pour lui de se sentir calme. Quoi que nous fassions, que nous fassions ou que nous allons faire, ce sera avec la plus grande discrétion possible car avec Éver, à cause de sa façon d’être, qui est un gars qui ressent beaucoup ce qui tourne autour de lui, il vaut mieux que nous le portions en secret. » . Enfin, il a opté pour l’option de commencer une nouvelle aventure avec Al Shabab.