Alabama et Nick Saban perdent une grosse recrue en 2021

L’Alabama et Nick Saban ont perdu une grosse recrue en 2021 la semaine dernière. Drake Maye ira maintenant en Caroline du Nord.

À la fin de l’été dernier, Maye a annoncé qu’il viendrait rejoindre le Crimson Tide. Après une belle course à Myers Park, le quart-arrière quatre étoiles ressemblait à une future star pour Saban.

Malheureusement, quelques mois plus tard, Maye a décidé qu’il préférerait aller ailleurs. Vendredi après-midi, il a annoncé son dégagement de l’Alabama via Twitter et a révélé qu’il deviendrait un Tar Heel à la place.

Le mouvement de Maye survient dans la foulée de l’Alabama qui a récemment renversé la recrue cinq étoiles Bryce Young de la classe 2020. Maye a probablement l’impression que sa chance d’obtenir un temps de jeu important a été réduite par ce mouvement.

Engagé à l’Université de Caroline du Nord! Go Heels🐏 Edit- @ Hayesfawcett3 pic.twitter.com/ZaA32bnZZ5

– Drake Maye (@ DrakeMaye2) 6 mars 2020

“Tout d’abord, je tiens à remercier l’entraîneur Saban et l’ensemble du personnel pour l’opportunité de jouer à l’Université de l’Alabama”, a-t-il écrit.

«Après m’être assis avec ma famille, j’ai décidé de me désengager de l’Alabama. Cela étant dit, je suis impatient de jouer pour l’entraîneur Brown à l’Université de Caroline du Nord. “

Le frère aîné de Maye est l’ancienne star du basket-ball de Caroline du Nord, Luke Maye, donc ses liens avec l’institution sont profonds. De plus, il était une fois son père, le quart-arrière de l’école.

Quel genre d’impact Maye aura-t-elle finalement sur l’offensive de Caroline du Nord? Il ne nous reste que quelques années pour obtenir notre réponse.

