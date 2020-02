Alabama Star transféré après la sortie de Scott Cochran

Une star de l’Alabama est transférée après la sortie de Scott Cochran. Le demi défensif Scooby Carter est à nouveau dans le portail de transfert de la NCAA.

C’est la deuxième fois que le jeune entre sur le portail de transfert NCAA ces derniers temps.

Debout à six pieds de haut et 186 livres, la première année semble avoir tous les attributs physiques nécessaires pour réussir. Assez sûrement, sortant du lycée, il était une recrue quatre étoiles et classé au neuvième meilleur demi de coin de la nation.

Lorsque le Crimson Tide a obtenu un engagement de Carter en 2019, il a été reconnu comme une réalisation assez remarquable.

Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées depuis lors.

Scooby Carter, qui était un membre quatre étoiles de la classe de recrutement de l’Alabama en 2019, est initialement entré sur le portail en novembre.

Il a ensuite retiré son nom en janvier.

Maintenant de retour. Https://t.co/mliXg3MFIC

– Matt Zenitz (@mzenitz) 27 février 2020

Carter n’a pas été en mesure de se réserver un temps de jeu important l’an dernier pour une multitude de raisons. Pour cette raison, il a décidé de rechercher des options alternatives en entrant dans le NCAA Transfer Portal la première fois.

Finalement, il a fini par retirer son nom du portail, mais maintenant il est de retour.

Évidemment, il y aura une quantité décente de prétendants pour Carter s’il reste dans le portail, mais c’est toujours une fin décevante pour sa carrière Crimson Tide.

Texas A&M sera probablement le favori par excellence pour décrocher la recrue quatre étoiles depuis qu’il s’est engagé auprès d’eux pendant son lycée, mais il reste à voir où il atterrira finalement.

Le départ de Carter est le deuxième plus important de la semaine pour l’Alabama. Le premier est survenu lorsque Cochran, l’entraîneur de l’équipe de conditionnement physique et de conditionnement physique, a brusquement quitté pour rejoindre la Géorgie en tant que coordinateur des équipes spéciales.

En relation: Jacob Eason de Washington a du mal à combiner dans la NFL?