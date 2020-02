Alan Brazil dit à Mino Raiola de “GET STUFFED” alors qu’il dénonce l’agent sur les derniers commentaires concernant Paul Pogba et Manchester United

Alan Brazil a dit à Mino Raiola de “GET STUFFED” dans une diatribe fumante sur talkSPORT, et a exhorté Manchester United à vendre Paul Pogba car il “n’en vaut pas la peine”.

L’animateur du Sports Breakfast était en colère après avoir lu les derniers commentaires du super-agent sur la situation de son client à Old Trafford.

Raiola a poursuivi sa guerre des mots avec les géants de la Premier League et le manager Old Gunner Solskjaer cette semaine avec un long article sur les réseaux sociaux.

Mino Raiola et Manchester United ne sont pas d’accord sur Paul Pogba

L’agent a été ouvert sur le désir apparent du milieu de terrain français Pogba de quitter United cet été, mais lundi Solskjaer a déclaré: «Paul est notre joueur et non celui de Mino. Je ne me suis pas assis et j’ai dit à Paul de dire à son agent quoi dire. Je n’ai pas parlé à Mino, c’est sûr. “

Raiola n’a pas accepté ces commentaires et a publié sa réponse sur Twitter lundi soir.

“Paul n’est pas à moi et n’est certainement pas la propriété de Solskjaer, Paul est celui de Paul Pogba. J’espère que Solskjaer ne veut pas suggérer que Paul est son prisonnier.

«Mais avant que Solskjaer ne fasse des commentaires sur des choses, je dis qu’il devrait mieux s’informer du contenu de ce qui a été dit.

«Jusqu’à présent, j’étais peut-être trop gentil avec lui. Solskjaer devrait simplement se souvenir des choses qu’il a dites l’été à Paul.

«Je pense que Solskjaer a d’autres choses à craindre. Au moins, si j’étais lui, je le ferais. »

La saga de transfert de Paul Pogba a été l’une des plus longues de l’histoire récente. Il y a rarement eu un moment au cours des trois dernières années où il n’a pas été lié à un éloignement d’Old Trafford.

Pogba a passé la majeure partie de cette saison à l’écart en raison de blessures, mais cela n’a pas empêché les informations sur une sortie possible cet été.

Et Big Al en a assez, en disant que Sir Alex Ferguson – qui a renommé Raiola un s ** tbag – avait toujours raison.

“Dites à Raiola de se bourrer”, a déclaré mardi l’animateur de talkSPORT et ancien attaquant de Man United.

“C’est mon message pour lui: bourre-toi, Raiola!

«Il a fait des millions de joueurs en mouvement, il est évidemment très bon dans son travail, mais Manchester United est un énorme club de football et il en retire le mickey absolu.

«Fergue l’a renvoyé, pas de problème.

«S’ils obtiennent 100 millions de livres sterling pour Paul Pogba, conduisez-le directement à l’aéroport.

“Il ne vaut pas la peine, à bientôt!”

