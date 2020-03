Alavés et Baskonia rendront hommage au personnel de santé avec de nouveaux équipements

Deportivo Alavés et Saski Baskonia ont présenté un nouveau kit avec lequel ils rendront hommage au personnel de santé. Les deux équipes porteront du violet et du blanc – couleurs caractéristiques du réseau de santé Álava – lors de leur première rencontre une fois la compétition reprise. De cette façon, ils souhaitent remercier les milliers de héros qui résistent au coronavirus dans les hôpitaux pour leur travail.

Dans un communiqué publié par le groupe Baskonia Alavés, Josean Querejeta, président du club de basket-ball et actionnaire maximum des Babazorros, a assuré que “Ce match, grâce à tous, nous gagnerons également”. Le nouveau kit qu’ils porteront sera un hommage «à toutes ces personnes qui contribuent inlassablement à l’éradication de cette pandémie qui frappe notre société. “

Les vêtements mélangeront les couleurs blanc et violet et vous pourrez lire leer OSI Araba ’, le réseau des hôpitaux et des centres de consultations externes de la province d’Alava. Précisément Vitoria a été l’une des zones les plus touchées par COVID-19 dans ces premiers jours, devant subir les premières restrictions préventives avec Madrid.

En outre, Alavés fait partie des équipes qui ont présenté les premiers cas positifs de coronavirus de la Ligue de Santander. L’équipe basque a rencontré Valence le dernier jour joué avant le report et a confirmé la contagion de deux de ses membres de l’équipe technique.

En ce qui concerne Baskonia, L’équipe n’a joué aucun de ses derniers matchs à huis clos, mais elle a dû faire face à Olimpia Milano dans la Buesa Arena sans public, avant la fin de la compétition. Avec la suspension momentanée de l’Euroligue et de la Ligue Endesa, ils attendent la reprise de la compétition.

Ce sera alors lorsque Alavés et Baskonia porteront ce nouveau kit. Avec eux, ils rejoindront le plusieurs reconnaissances que le secteur de la santé reçoit dans cette crise pandémique dans toute l’Espagne.