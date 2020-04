Alberto Contador révèle tous les détails de son grand combat avec Lance Armstrong lors du Tour de France 2009

Alberto Contador y Lance Armstrong Ils ont joué dans un grand différend lors du Tour 2009 lorsque le matériel partagé et le cycliste espagnol ont révélé tout ce qui s’est passé dans une interview avec la chaîne YouTube Valentine San Juan.

Le retour d’Armstrong et le premier crash

“Armstrong est revenu au cyclisme dans mon équipe et a dit qu’il voulait gagner le Tour. Il y avait une tension énorme. Avant de commencer le Tour, je suis allé parler directement à Lance dans sa chambre et il m’a dit: “Pour moi, il vaut mieux que tu gagnes le Tour que moi.” C’était la veille du premier contre-la-montre. Puis je l’ai vu mettre sur Twitter: “Demain dans le contre-la-montre, nous verrons qui est le leader.” J’ai perdu mon temps et ma sieste ».

Épreuve de force dans le bus

“Le lendemain, Johan a dit que si quelqu’un avait quelque chose à dire. Armstrong a dit que je n’avais pas respecté la tactique de l’équipe. Je l’interromps: «Si vous voulez du respect, vous êtes le premier à l’accorder. Tu m’as manqué depuis le début de l’année comme toute l’équipe. » Il m’a coupé la parole et a dit: «OK, Gunman. Ensuite, tout le monde est descendu du bus et nous étions seuls. Il est venu vers moi et m’a dit: ‘Ne me baise pas (ne me baise pas).’ “