Alberto del Río a proposé le mariage à sa petite amie à Toluca vs Xolos

Source: Twitter @laaficion

L’amour se manifeste dans toutes sortes d’endroits et plus encore s’il est devant 30 000 fans et dans un stade de football. L’ancien combattant de WWE, Alberto de la rivière, a volé l’attention des fans dans le duel entre Toluca et Xolos par le Demi-finales de la Coupe MX.

Le match est resté avec l’avantage de 2-1 en faveur de Toluca, lorsque les deux clubs se sont reposés après les 45 premières minutes. C’est alors que Du fleuve Il est descendu au tribunal accompagné de sa petite amie Reyna Quintero, Il a ensuite atteint le milieu de terrain et a impressionné tous les fans.

«Motif“Knelt a demandé à sa belle compagne de se marier, sa petite amie lui a donné le”oui«Et toute la propriété mexicaine a commencé à applaudir. Il faut se rappeler que ce sera la troisième fois que le Mexicain se marie, son dernier partenaire était le combattant britannique Peige.

Mais tout n’était pas bonheur pour Alberto del Río, alors le Toluca est tombé éliminé avant Xolos par marqueur global de 7-3.