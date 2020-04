Alcaráz précise qu’il est mexicain et donne raison aux rumeurs sur sa nationalité

Le Club Deportivo Guadalajara est l’équipe la plus populaire du football mexicain et l’un des plus grands gagnants à côté de l’Amérique, ce dernier étant le rival sportif par excellence du Flock et qui s’oppose à tout.

Chivas est une équipe qui tout au long de son histoire a respecté une philosophie qui fait la fierté de ses partisans: jouer uniquement avec des footballeurs nés au Mexique.

C’est pour cette raison que ces derniers jours, il a été constaté qu’un joueur des forces de base du troupeau était classé par de nombreux médias comme étranger, puisqu’il est né en France.

Il s’agit de Víctor André Alcaráz, né dans la ville de Languedoc-Roussillon, au sud du pays. Cependant, dans les records du championnat, il a un ressortissant mexicain et comme formé dans notre pays.

Même le joueur, en voyant l’agitation que cette situation faisait sur différents médias, a décidé sur son compte Twitter de briser le silence et a clarifié tout le problème, assurant qu’il était mexicain et qu’il ne pouvait pas être considéré comme un footballeur étranger:

J’ai lu aujourd’hui quelques notes qui remettent en question ma nationalité, je suis 100% mexicain et avec toute la loi. Si vous voulez découvrir toute mon histoire, je vous invite à lire l’interview que j’ai faite au club il y a quelques années. “Le joueur a écrit sur ses réseaux sociaux, partageant une interview de 2015.

Dans cette interview, il explique qu’il est bien né en France, mais que ses parents sont revenus au Mexique quand il avait deux ans, donc depuis qu’il était enfant, il appartenait à Chivas et est donc considéré comme un joueur formé au Mexique:

“Mes parents y étudiaient, ils étaient déjà mariés, ce sont des professeurs d’université, mon père était au doctorat et ma mère au master, ils y ont vécu sept ou huit ans, je suis né là-bas, j’avais environ deux ans et demi et puis nous sommes arrivés au Mexique”.