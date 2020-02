Alebrijes de Oaxaca reçoit Cimarrones de Sonora dans son fief – .

20 MINUTES

Oaxaca.- Vendredi prochain à 03h30 se jouera le match de la deuxième journée de la Liga Ascenso MX de Clausura, dans laquelle nous verrons la victoire contre Alebrijes de Oaxaca et Cimarrones au Benito Juárez Stadium.

Les Alebrijes d’Oaxaca face à vouloir récupérer des points dans le match qui correspond à la deuxième journée après avoir subi une défaite contre les Black Lions lors de la réunion précédente pour un résultat de 1-0

Du côté des visiteurs, Cimarrones de Sonora a remporté la victoire contre Tampico Madero lors de leur dernier match de la compétition (0-2), avec des buts d’Oropeza et d’Ángel López.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés à l’Estadio Benito Juárez et le bilan est une victoire et une défaite en faveur des Alebrijes d’Oaxaca. La dernière fois qu’ils ont joué Alebrijes de Oaxaca et Cimarrones dans ce tournoi était en janvier 2019 et le match s’est conclu par un 0-1 pour les visiteurs.

Actuellement, Cimarrones de Sonora est en tête du classement avec une différence de trois points par rapport à son rival. Les Alebrijes d’Oaxaca arrivent à la rencontre avec zéro point dans leur casier et occupant la huitième place avant le match. En revanche, l’équipe visiteuse est deuxième avec trois points.