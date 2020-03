Alebrijes et Atlante avec l’urgence de gagner au départ de la 8e journée – .

NOTIMEX

Oaxaca.- Alebrijes de Oaxaca et Potros de Hierro del Atlante inaugurent ce jeudi la huitième date du tournoi Closing 2020 d’Ascenso MX à 20h45 (heure du centre du Mexique), dans ce qui pourrait être l’un de leurs derniers appelle à classer le grand parti.

Les deux équipes étaient pom-pom girls à l’Apertura 2019, mais ce semestre, elles sont aux dernières places de la qualification, et une défaite les mettrait dans de nombreuses situations difficiles.

Les champions d’Alebrijes n’ont pas vu le leur, et après avoir perdu contre le cholero Cafetaleros de Chiapas 4-1 samedi dernier, ils tenteront de réaliser leur deuxième victoire du tournoi.

Malgré la mauvaise campagne en se plaçant en dixième position avec six points, l’équipe d’Oaxacan n’a pas perdu en condition locale, récoltant une victoire (3-0 Cimarrones) et deux nuls (1-1 Dorados et 0-0 Correcaminos) .

De leur côté, ceux de Cancun sont en neuvième position avec huit unités, mais ils sont l’un des pires visiteurs à n’ajouter qu’un seul point, qui était à la date 5 sans annotations contre Cimarrones, en plus des défaites contre Celaya (1- 0), Tampico Madero (2-1) et récemment contre le leader Mineros (2-0).

Oaxaca domine l’équipe catalane chaque fois qu’ils s’affrontent dans l’ITO, car ils ont enregistré quatre victoires par deux nuls et une seule défaite, car ils se sont affrontés dans la ligue d’argent en 2014 lorsque l’Atlante est descendu.