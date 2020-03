Alebrijes et Atlante se prononcent sur leur possible arrivée en Liga MX – .

LES JOUEURS

Alebrijes et Atlante peuvent-ils atteindre la Liga MX?

Oaxaca.- La question de l’élimination possible de l’Ascenso MX a soulevé beaucoup de poussière dans le football mexicain, mais la réalité est qu’il n’y a rien de concret, raison qui permet de continuer à spéculer sur ce qui peut arriver ou non dans la catégorie argent et dans la même Ligue MX. L’une des versions qui a émergé est que le Circuit Maximum cherchera à avoir 20 équipes, qui arriveraient de la Ligue d’argent et il y en a deux qui ont été mentionnées régulièrement: Alebrijes de Oaxaca et Atlante, à quel point est-ce vrai?

L’équipe d’Oaxacan était la championne de l’Ouverture 2019, qui donne un demi-billet à la MX League et, en cas de victoire au Clausura 2020, votre pass serait en sécurité (si la certification le permet) de manière sportive, ce qui est le objectif principal de son président: Juan Carlos Jones.

Dans une interview avec ESPN Digital, le manager a déclaré que son objectif principal était de faire partie de la première division pour le fond sur le terrain; Cependant, Jones n’a pas exclu que son ascension puisse se faire autrement, comme mentionné.

«Ça peut aussi être (grimper autrement que le sport); Ce n’est pas ce que nous recherchons. À l’époque, je parlerai avec les conseils des propriétaires de football d’Alebrijes et nous prendrons sûrement la meilleure décision, mais que nous voulons être dans la MX League est un fait », a déclaré le président d’Alebrijes.

Sur l’option de geler l’Ascent MX, Juan Carlos a mentionné que tant qu’il n’y aura pas de position officielle de la MX League, lui et son équipe garderont un œil sur ce qui se passe.

Atlante, de la même manière

Los Colts de Hierro a été l’une des équipes qui semblent le plus faire partie de la MX League, bien que son président et propriétaire, Manuel Velarde, ait été prudent sur la question de sa possible ascension.

«Il n’y a encore rien à dire. Ce n’est pas le moment. Il n’y a pas de version officielle de la Fédération mexicaine de football. Je comprends la préoccupation, mais je ne peux pas porter de jugement. Des versions sont apparues qui sont sorties d’un secteur de la presse, de tiers. La chose prudente est d’attendre les bons moments », a déclaré le propriétaire des médias.

Cependant, Velarde a déclaré que dans l’Atlantean “nous sommes prêts à progresser dans tous les sens et notre présent est de le rechercher comme les règlements marquent jusqu’à présent, c’est-à-dire sur le plan sportif”, bien qu’il n’ait pas exclu de l’obtenir par d’autres moyens.

Il y a beaucoup d’histoire pour savoir ce qui arrivera à l’Ascent et à la Liga MX, ces deux clubs peuvent-ils appartenir au Circuit Maximum?