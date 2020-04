Aleister Black parle de verrouillage, de mécanismes d’adaptation et offre un peu d’évasion

Nous vivons une époque extraordinaire.

Lockdown, fermetures de frontières, tout ce que nous tenons pour acquis si souvent, pratiquement à l’arrêt.

Le sport tel que nous le connaissons a cessé d’exister, mais dans le contexte de ceux qui ont perdu la vie à cause du coronavirus, c’est à peine une tache à l’horizon.

Mais dans la gravité de la position dans laquelle nous nous trouvons, il y a toujours le besoin d’évasion – ce petit peu de normalité qui peut lever la tristesse, ne serait-ce que pour un petit moment.

Pour beaucoup, cela comprend la lutte. Et bien que les sourcils aient été relevés, en ce qui concerne la WWE, le spectacle continue.

Pour des talents comme Aleister Black, cela offre quelque chose d’une étrange opportunité.

L’essence même de son travail a changé, les voyages, les arènes, les fans, la montée d’adrénaline dans une pop, ont disparu. Ce qui reste est un Performance Center vide, dépourvu d’atmosphère, d’énergie et de force vitale des artistes – l’univers WWE.

Alors, à quoi ressemble la vie avec un seul spectacle par semaine?

«C’est un peu doux-amer», explique Black. «Une fois que vous êtes sur la route, vous voulez toujours plus de temps libre, votre corps est battu et mentalement vous êtes épuisé – donc vous avez quelques jours de congé et c’est agréable, mais maintenant j’ai eu assez de jours de congé et je veux pour y revenir. Ça me manque d’être sur la route, ça me manque de lutter, ça me manque de voir mes collègues, ça me manque le public. Je manque ce que c’est que d’être un artiste sportif. C’est une période difficile pour tout le monde, y compris moi-même et ma femme (une autre star de la WWE, Zelinga Vega). »

S’adressant à lui, l’extérieur sombre de son personnage à l’écran est décollé, avec un homme très en phase avec le bien-être de l’humanité très au premier plan de sa conscience. Et bien qu’il se concentre sur un retour global à la santé et à la normalité, Black est pleinement conscient du rôle qu’il peut jouer pour élever le moral grâce au divertissement sportif.

«Je tiens vraiment aux gens. Je me soucie de nos fans et je pense à quel point cela doit être difficile pour beaucoup de gens, pas seulement pour moi et ma famille.

«C’est une période difficile pour tout le monde, donc ça me donne une bonne impression de savoir que pendant peut-être 10 minutes, peut-être une heure, peut-être tout le spectacle, nous avons pu fournir quelque chose aux gens pour peut-être se débarrasser de cette situation que nous sommes. impliqué en ce moment. C’est une position très privilégiée dans laquelle j’étais pour pouvoir le faire et continuer à le faire dans un avenir prévisible. »

Avec une formation en arts martiaux et en sports de combat, il est facile de voir d’où vient son esprit et son équilibre, mais comme tout le monde, il a ses moments difficiles.

L’exercice est une grande partie de la routine de Black, sa salle de gym à domicile est affectueusement appelée «The Sane Asylum», mais c’est dans des moments comme ceux-ci qu’il fait appel au contrôle et à la positivité en tant que principaux mécanismes d’adaptation.

«Je me concentre sur des choses que je peux contrôler», dit-il. «Je peux contrôler ce que je fais dans la journée. Je peux contrôler la quantité de nouvelles qui me parviennent aux oreilles. Je peux contrôler les activités auxquelles je veux participer tout en étant dans la maison avec les ressources dont nous disposons.

«Il s’agit simplement de trouver ce qui peut être positif et ce qui peut vous aider pendant cette période. Si vous allez vous asseoir et penser que tout cela est négatif, alors ça va être une expérience très négative, et ce n’est pas pour saper quoi que ce soit, j’encourage les gens à ne pas rester négatifs trop longtemps car cela ne va pas vous aider sur le long terme – malgré la difficulté. »

Et son message à ceux qui ont besoin de conseils… ..

«Essayez de garder le cap, essayez de respirer, regardez l’option réaliste en ce qui concerne cela et regardez ce qui se passe réellement. C’est une question très sérieuse, mais même dans ce cas, essayez d’avoir une certaine perspective. »

