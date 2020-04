Alejandro Blanco: “Nous ne reviendrons pas à la normale avant d’avoir vu le public dans les stades”

Alejandro Blanco est un homme calme après avoir su que la décision la plus judicieuse a été prise. Il n’y aura pas de Jeux Olympiques en 2020 à cause du coronavirus et le leader est optimiste qu’en 2021 ils puissent avoir lieu à Tokyo. Toujours diplomate, il ne critique pas le gouvernement pour sa gestion de la crise et s’adresse au Conseil supérieur des sports travailler ensemble pour que les athlètes ne manquent de rien dans la crise qui s’en vient.

Le président du Comité olympique est également préoccupé par la crise du football espagnol et admet que le sport ne sera pas le même jusqu’à ce que le public revienne dans les stades. Alexandre Blanco n’a aucun doute que le sport sera renforcé après la pandémie.

QUESTION: Comment se déroule l’internement?

Un: La différence est où vous êtes. Habituellement, vous étiez au bureau ou vous passiez d’un événement à un autre et maintenant vous êtes continuellement à la maison en raison de l’isolement. La façon de travailler a changé, la façon de se connecter a changé, mais vous continuez avec tout. Avec les visioconférences, les appels, le travail est toujours intense et nous ne nous arrêtons pas.

Q: Le télétravail fonctionne-t-il?

Un: Cela fonctionne parce que tout le personnel du COE travaille maintenant. Il est vrai que l’activité a été réduite car tout le sport est paralysé, mais vous avez toujours des problèmes dont vous devez parler et surtout le lendemain de votre retour à la normale. Avec le télétravail, nous fournissons pour être tous ensemble comme nous l’avons fait au COE.

Q: Était-il sage de reporter les Jeux olympiques?

Un: C’était la chose la plus sensée à faire et la bonne chose à faire. La seule histoire était quand elle a dû être reportée parce que Thomas Bach devait prendre la décision et ce n’était pas personnel. J’ai dû recevoir beaucoup d’informations de partout dans le monde et essentiellement du comité d’organisation car le report des Jeux Olympiques n’est pas une petite histoire, c’est l’événement le plus important dans le monde du sport. Il était également important de connaître les rapports de l’OMS car nous ne pouvions vraiment pas contrôler la pandémie et nous voulions faire des Jeux avec une sécurité absolue sur la question de la santé. C’est quand il a eu toutes les données qu’il a pris la décision. Il faut se rappeler qu’en une semaine seulement, le coronavirus s’est propagé dans 140 pays. Ce qui était d’abord une priorité pour l’Espagne et l’Italie parce que nous étions les premiers, puis le besoin de report s’est étendu à tous. La décision est juste et a été prise au bon moment.

Q: Aurions-nous été très désavantagés aux Jeux olympiques s’ils avaient eu lieu?

Un: Pour tous les pays où les athlètes étaient confinés, la situation était difficile. Vous ne pouvez pas dire quatre mois après les Jeux Olympiques qu’un athlète arrête un mois entier sans faire d’activité et les prépare bien. C’est impossible. Tous les athlètes de ces pays qui avaient le coronavirus plus présent au début étaient désavantagés et c’est l’un des facteurs clés. Le CIO a décidé de se donner un délai et je pense qu’il a très bien réglé la situation en fixant presque exactement la même date un an plus tard. Avec un peu de chance, à ce moment-là, le coronavirus est enfin sous contrôle et tout le monde peut s’entraîner et se préparer de la même manière pour bien se rendre aux Jeux.

Q: Et si le coronavirus reste incontrôlé l’été prochain?

Un: Je ne suis pas médecin, mais si dans un an le coronavirus reste le même, les Jeux Olympiques n’auraient guère d’importance. Nous aurions une pandémie avec une usure brutale sur toute l’humanité et je suis convaincu que les scientifiques trouveront un moyen de résoudre la pandémie. J’espère que nous pourrons aller aux Jeux avec le thème de la santé entièrement contrôlé.

Q: Le CIO était-il plus préparé que les autres organisations disposant d’un fonds de prévoyance au cas où tout serait reporté? Il y a des compétitions qui semblent vouloir revenir à tout prix.

Un: Personne ne veut rien différer parce que les coûts sont énormes. Ce qui se passe avec les différentes compétitions n’est pas comparable aux Jeux Olympiques. Nous rassemblons plus de 11 600 athlètes dans un village olympique et 20 000 personnes travaillent et 2 millions de personnes entrent dans le pays. Cela n’a rien à voir avec ce que nous faisons avec d’autres organisations sportives. Je n’ai pas les données, mais un changement de dates entraîne évidemment une grosse dépense pour le comité d’organisation. Le mouvement olympique a la chance d’être en très bonne santé.

Q: Qu’adviendra-t-il des bourses ADO?

Un: Les athlètes ne doivent avoir aucune inquiétude à cet égard. Nous avons discuté avec le secrétaire d’État et les bourses seront maintenues. En fait, le programme ADO va être transféré une année de plus. Cette année sera atypique car ce programme olympique durera cinq ans au lieu des quatre habituels. Les athlètes s’engagent à conserver leurs bourses.

Q: Comment voyez-vous la crise du football?

Un: Le football cherche le point de rencontre et cela coûte cher. Ils doivent s’accorder sur son importance dans le pays et parce que marcher ensemble les aidera à trouver du financement. Ils doivent respecter leurs compétences respectives et trouver une solution.

Q: Que peut faire le sport pour contribuer à cette situation?

Un: Le sport à cette époque a donné un échantillon impressionnant. Il faut regarder les vidéos des athlètes pour comprendre le grand exemple de solidarité qu’ils ont donné à la société. Le sport est la patrie et en ce moment le sport le montre.

Q: La crise affecte généralement beaucoup les petites fédérations …

Un: Ce sera difficile pour toute la société. Tout le pays est arrêté et sur le chemin du retour, les techniciens devront dimensionner où nous sommes et travailler dessus. Le sport, nous devons considérer les Fédérations comme quelque chose d’éthéré, mais les clubs sont des entreprises qui ont des travailleurs et nous devons aussi les aider. Nous allons tous souffrir, mais le jour venu, nous devons tous nous unir pour sortir ce merveilleux pays qu’est l’Espagne de la crise.

Q: Nos politiciens sont-ils au plus fort de la pandémie?

Un: D’après ce que vous lisez et entendez dans le monde, la pandémie a été quelque chose d’inattendu, d’imprévu et cela n’a pas pu être contrôlé. Le gouvernement espagnol fait ce qu’il doit faire, c’est-à-dire essayer de fixer les règles pour que tout le monde soit chez lui et réduire le risque d’infection pour qu’il y ait moins de décès. Parler au taureau passé est très facile, mais vous devez prendre des décisions. Je pense qu’il doit y avoir un groupe d’experts scientifiques qui évaluent la situation des personnes infectées et que des décisions sont prises pour arrêter le coronavirus. Je ne doute pas que même si nous n’aimons pas les mesures qui sont prises, elles doivent l’être parce qu’elles sont approuvées par des scientifiques.

Q: Dans d’autres pays, ils laissent les gens faire du sport et il y a beaucoup de pratiquants réguliers ici…

Un: C’est comme ca. En Espagne, 26 millions de personnes pratiquent le sport et nous avons vu diverses possibilités dans différents pays. Ce que nous constatons également, c’est que ceux qui ont le plus ouvert les mains ferment maintenant leurs mains lorsque la pandémie s’intensifie. Je pense que juger maintenant ce que le gouvernement espagnol a fait dans un état négatif n’est pas positif. Maintenant, nous devons respecter, respecter et une fois que cela se produira, nous verrons si les décisions prises ont été bonnes ou mauvaises. Je répète qu’elles doivent être prises maintenant et le nombre de morts est très élevé. Dans cette situation, les mesures doivent être aussi strictes que possible, je n’en doute pas.

Q: Qu’ils aient lieu un an plus tard, les Jeux offriront à l’Espagne plus ou moins de possibilités de médailles …

Un: Il est difficile de parler de ce qui se passera à 21 ans. Dans mon esprit, la première chose est de mettre fin à la pandémie, puis de retourner à l’entraînement et de normaliser les compétitions. Il y a du temps pour faire une bonne préparation, mais il faut penser à quelle situation on est quand tout commence. De là, nous essaierons de rattraper la vitesse de croisière et lorsque la date approche, nous pouvons faire une prévision plus approximative que ce que nous pouvons attendre des Jeux. Pour cela, les premières étapes manquent, qui ne dépendent pas de nous, et pour cette raison nous ne pouvons que penser petit à petit.

Q: L’humanité perdra-t-elle le sport avec des terrains vides et prévisibles?

Un: Tout le monde veut que les compétitions reprennent, personne n’en doute, mais tout le monde veut que ça reprenne avec tous les acteurs et l’un d’eux ne le sera pas. Aussi importants que soient les joueurs, les spectateurs le sont aussi et je pense que la vraie vie sera complètement normalisée quand on pourra revoir le public dans les stades. Il y aura probablement une étape intermédiaire, qui est de reprendre les compétitions sans spectateurs, mais j’espère que cela ne durera pas longtemps.