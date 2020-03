Aleksander Ceferin: “Il y a trois plans prévus, mais rien ne sera plus comme avant”

Président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, suppose que si la saison ne peut pas reprendre fin juin, elle sera perdue. “Nous avons un plan A, un plan B et un plan C pour le football, mais rien ne sera plus comme avant », assure le plus haut président du football européen.

L’UEFA, comme son président l’a déclaré au journal italien La Repubblica, a fait un pas en avant pour faire face à la crise: «L’UEFA déjà est prêt à distribuer 87% de ses bénéfices au monde du football. Le report de la Coupe Euro a été un énorme sacrifice, mais j’ai vu une grande unité et solidarité dans le football européen lorsque la décision a été prise. La rencontre que nous avons eue avec la CEA, la Fifpro et les ligues a été une manifestation de solidarité ».

Cefeerin admet que différents scénarios sont prévus, mais qu’ils sont tous en attente de l’évolution du Covid-19. “Il y a un plan A, B et C, mais personne ne sait quand la pandémie prendra fin. Nous devrons attendre comme tout autre secteur. En ce moment, il est très important d’oublier les intérêts personnels et les désaccords ».

Un calendrier alternatif

En outre, Ceferin fait référence à des alternatives possibles. Le premier commence mi-mai, juin ou même fin juin. Il y a aussi la possibilité de terminer cette saison au début de la prochaine. Si les ligues recommencent, les dates pourraient être partagées avec les champions et la Ligue Europa. Tout est pour les équipes et les ligues. Mieux vaut terminer le championnat, même à huis clos et en été. L’important est de recommencer fin juin, sinon la saison sera perdue ».

Ceferin ne souhaite pas jouer à huis clos. «Il est impossible de savoir si nous allons recommencer à huis clos, mais je ne pense pas à une finale de Ligue des champions à huis clos. Nous ne pouvons pas non plus forcer les footballeurs à jouer à la fin de la quarantaine«.

Le directeur général de l’UEFA a également évoqué les contrats et la création de nouveaux calendriers. “Nous n’avons aucune juridiction dans les contrats se terminant le 30 juin. Nous ne pensons pas non plus que de nouvelles compétitions de clubs soient nécessaires. Le calendrier est plein. La Société des Nations ne changera pas.