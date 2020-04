Alex Morgan révèle sa plus grande peur d’être enceinte en quarantaine

Source: Twitter @ alexmorgan13

La star en avant de l’équipe américaine de football féminin, Alex Morgan, est sur le point de donner naissance à son premier enfant, mais l’Américaine a révélé pour le magazine Glamour quelle est votre plus grande crainte dans cette quarantaine.

“Je ne me sentirais pas très à l’aise d’accoucher sans mon mari ou ma doula, mais surtout sans mon mari. Aucune femme ne devrait être forcée de vivre le moment le plus douloureux, le plus intense et le plus beau de sa vie sans son partenaire et sans accoucher à l’hôpital. Ces changements ont causé une immense anxiété et un stress inutiles aux mères.Expliqua Morgan.

D’un autre côté, l’attaquant américain a admis qu’il avait subi de nombreuses blessures au cours de sa carrière, mais cela lui importait peu. “J’ai subi de nombreuses blessures sportives majeures et j’ai beaucoup souffert. J’ai l’impression que si je n’en fais pas l’expérience, je ne saurai jamais ce qu’il pourrait vraiment faire, ce dont je suis capableAjouta Alex.

Il ne faut pas oublier que son mari est le joueur Servando Carrasco, qui est d’origine mexicaine et a joué pour Los Angeles Galaxy.