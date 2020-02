Alex Ovechkin a atteint le cap des 700 buts, et le record de Gretzky pourrait être le prochain

Le capitaine des Capitals de Washington, Alex Ovechkin, a marqué son 700e but en saison régulière dans la LNH le 22 février contre les Devils du New Jersey. Dans le style typique de Great Eight, il a battu le gardien de but MacKenzie Blackwood avec un tir frappé du cercle de mise au jeu, aidé par Evgeny Kuznetsov et Nick Jensen. Le banc des Capitals s’est déversé sur la glace pour célébrer brièvement avec leur capitaine avant la reprise du jeu.

Ovechkin n’est que le huitième joueur de l’histoire de la LNH à franchir le cap. Il se joint maintenant à Wayne Gretzky, Gordie Howe et Jaromír Jágr comme l’un des marqueurs de buts les plus productifs de l’histoire du hockey professionnel.

Le dernier joueur à avoir atteint 700 buts était Jágr, qui l’a fait en 2014, la 20e saison de sa carrière dans la LNH. Ovechkin en est à sa 15e saison et a atteint le cap en 1144 matchs. Cela fait de lui le deuxième joueur le plus rapide de l’histoire de la LNH à le faire.

Ovechkin a été repêché au premier rang par les Capitals en 2004 et a joué avec l’équipe pendant toute la durée de sa carrière dans la LNH, au cours de laquelle il a remporté une coupe Stanley, 11 invitations au match des étoiles de la LNH et huit trophées Rocket Richard. Il a également représenté l’équipe de Russie tout au long de sa carrière et a remporté le Championnat du monde de l’IIHF à trois reprises.

À 34 ans, Ovechkin va toujours bien. Malgré les performances défensives inférieures de son équipe au cours de la saison 2019-2020, Ovechkin a connu quelques mois extrêmement productifs et est sur la bonne voie pour atteindre 50 buts pour la neuvième fois de sa carrière.

Le joueur le plus rapide à atteindre 700, bien sûr, était le Grand. Gretzky a atteint le cap en seulement 886 matchs, ce qui est probablement un exploit qui ne sera jamais dépassé, ne serait-ce que pour la façon dont le jeu a changé depuis les années 1980, lorsque Gretzky a marqué la majeure partie de ses buts.

Mais la finesse de score de Gretzky a ralenti une fois qu’il a atteint la trentaine en raison de blessures au dos et du vieillissement, et sa carrière s’est finalement terminée à 38 ans avec lui détenant le record de la ligue de 894 buts. Alors qu’Ovechkin a ralenti, la différence n’a pas été aussi notable.

Notez que le total des buts de 34 ans d’Ovechkin est exact jusqu’au 19 février 2020; un peu plus de la moitié de la saison 19-20. Toutes les données de NHL.com.

Alors que Gretzky a connu un début de carrière prolifique (et probablement inégalable) dans la LNH, la plus grande force d’Ovechkin – et sa plus grande chance de battre le record de buts de tous les temps – est sa constance dans le temps. S’il devait rester en bonne santé et jouer jusqu’à l’âge de 38 ans, il aurait besoin de 45 buts par saison restante pour le faire.

Mais Ovechkin a exprimé ses doutes quant à sa probabilité de battre le record. En 2018, il a déclaré à un journaliste en Russie qu’il pensait qu’il était impossible pour quiconque de le dépasser.

Gretzky a des idées différentes. Au début de 2020, il a déclaré à NHL.com qu’Ovechkin avait «une chance légitime» de battre son record de tous les temps. Il a attribué cela à la santé d’Ovechkin et à sa solide équipe.

En fait, une grande partie du succès d’Ovechkin vient de ses 15 saisons avec les Capitals de Washington et en particulier dans son partenariat à long terme avec le centre Nicklas Backstrom, qui a aidé 260 de ces buts, selon NBC. Cela représente 37% du total d’Ovechkin. Oui, c’est un nombre extrêmement élevé. Ce n’est pas non plus particulièrement surprenant, étant donné que Backstrom a eu plus de passes décisives que tout autre joueur dans les années 2010.

Maintenant que Backstrom a signé de nouveau avec les Capitals jusqu’en 2025, la recette du succès d’Ovechkin devrait rester assez constante pendant encore quelques années, ce qui augmente ses chances d’être peut-être le seul joueur capable de dépasser Gretzky.

Même si Ovechkin n’est pas près de battre le record, il est toujours un marqueur de but unique en raison de sa longévité et de sa constance. Après tout, il est le seul joueur à avoir mené la ligue en buts pendant huit saisons.

Il est peu probable qu’un autre joueur atteigne le jalon de 700 buts de sitôt. Le prochain joueur actif le plus proche est l’attaquant des Sharks de San Jose, Patrick Marleau, qui, à 40 ans, devrait encore marquer près de 150 buts supplémentaires dans sa carrière pour franchir le seuil. Il est sûr de dire qu’il faudra beaucoup de temps avant qu’un joueur ne s’approche de la maîtrise offensive d’Ovechkin.