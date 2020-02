Alex Ovechkin marque son 700e but en carrière avec un retardateur contre les Diables

Alex Ovechkin est devenu le 8e joueur de l’histoire de la LNH à marquer 700 buts en carrière samedi avec un temps-mort rapide (de l’autre côté du filet où il est habituellement sur) presque cinq minutes après le début de la troisième période.

Le capitaine des Capitals de Washington a pris feu cette saison et est entré en jeu samedi sur la route contre les Devils du New Jersey, classé troisième de la ligue avec 41 buts à ce jour. Eh bien, maintenant âgé de 42 ans, même s’il est toujours troisième derrière David Pastrnak des Bruins et Auston Matthews des Maple Leafs, tous deux avec 43.

Toute l’année, Ovechkin a grimpé sur la liste des objectifs de carrière de la LNH, et il est actuellement huitième, ce qui n’a pas changé avec le but historique n ° 700. Ce contre-la-montre contre le gardien des Devils Mackenzie Blackwood était sa 437e force régulière en carrière. objectif, qui est le 11e plus dans l’histoire de la LNH, selon la diffusion de NBC Sports Washington.

Ce fut un beau but qui a aidé les Capitals à égaliser le match à 2-2, et vous pouvez même entendre le ricochet de la rondelle sur le poteau.

Le 4 février, lors d’une victoire contre les Kings de Los Angeles, Ovechkin a réussi un tour du chapeau, qui l’a amené à 698 buts en carrière. Et au rythme qu’il a marqué cette saison – il a marqué huit buts en trois matchs avant la fin de semaine des étoiles de la LNH – on a supposé que 700 n’était qu’à quelques jours.

Cependant, il a disputé cinq matchs sans marquer pour sa plus longue sécheresse de la saison avant d’obtenir 699 jeudi dans une défaite contre les Canadiens de Montréal. (Washington est également entré dans le match de samedi après avoir perdu cinq de ses six derniers matchs.)

L’ailier de 34 ans reste sur la bonne voie pour sa deuxième saison consécutive avec au moins 50 buts et neuvième au total. Il n’a désormais plus que huit buts de retard sur Mike Gartner pour le 7e rang de la liste des buts de tous les temps, et même Wayne Gretzky pense qu’Ovechkin a une «vraie chance légitime» de battre son record de 894 buts en carrière.

MISE À JOUR: Les Capitals ont perdu, 3-2, contre les Devils pour leur sixième défaite en sept matchs.

