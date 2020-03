Alex Oxlade-Chamberlain en isolement avec sa petite amie alors que Wayne Rooney révèle des conseils sur Marc Overmars qui a confondu la star de Liverpool

Comment pouvez-vous vaincre l’ennui potentiel que l’auto-isolement peut apporter?

Si vous êtes Alex Oxlade-Chamberlain, vous travaillez sur votre chorégraphie de danse avec votre petite amie popstar.

Perrie Edwards et Alex Oxlade-Chamberlain sont en isolement par précaution

La star de Little Mix a posté une vidéo d’elle et du joueur de Liverpool travaillant sur leurs mouvements de danse pour éviter l’ennui

Il pourrait en faire beaucoup plus dès que Liverpool se rapprocherait du titre de Premier League, le club n’ayant besoin que de deux victoires supplémentaires pour devenir champion.

Le milieu de terrain de Liverpool et son partenaire, Perrie Edwards de Little Mix, ne prenaient aucune chance alors que la pandémie de coronavirus continuait de faire des ravages dans le monde et se sont fermés au monde par précaution.

Et tout en s’isolant, ils ont décidé de s’amuser.

Oxlade-Chamberlain est actuellement en pause forcée car tous les matches de Premier League ont été suspendus jusqu’au 4 avril en raison de l’épidémie de coronavirus.

Liverpool n’a besoin que de deux victoires pour être confirmé champion d’Angleterre pour la première fois en 30 ans, mais une réunion d’urgence vendredi matin a conduit à la décision de reporter les matches pour les trois prochaines semaines alors que les équipes de première équipe d’Arsenal, Chelsea et Everton se sont affrontées. auto-isolement.

Mikel Arteta et l’attaquant des Blues Callum Hudson-Odoi ont été testés positifs pour COVID-19, tandis qu’Everton a pris la décision de mettre en quarantaine par mesure de précaution car l’un de leurs joueurs a signalé des symptômes de coronavirus.

Bournemouth et Manchester City ont également des joueurs et du personnel auto-isolés.

Et à la maison, cela peut donner au joueur une chance d’étudier certains des grands joueurs de Liverpool étant donné qu’il ne savait pas qui était Marc Overmars lorsqu’il jouait sur l’aile d’Arsenal avant son déménagement à Liverpool, selon l’ancien coéquipier anglais Wayne Rooney.

Rooney expliquait au Times comment il avait essayé d’aider les jeunes joueurs à développer leur jeu et leur avait donné des conseils sur les joueurs à apprendre.

“J’ai parlé à de jeunes joueurs – beaucoup de choses qu’ils regardent sont des freestylers, des compétences et ils ne regardent pas vraiment les bonnes choses”, a-t-il déclaré, révélant une conversation qu’il avait eue avec Oxlade-Chamberlain pendant l’entraînement en Angleterre.

. – .

Alex Oxlade-Chamberlain a rejoint Liverpool depuis Arsenal en 2017 et a remporté la Ligue des champions avec eux en 2019 où il était remplaçant en finale

“Je lui ai dit:” Tu viens trop au bal; vous avez le dos au jeu et vous facilitez la tâche des défenseurs. »

«Je lui ai dit de faire court, de courir hors du ballon. J’ai dit: “Allez voir Marc Overmars”, et il ne savait pas qui était Marc Overmars. Je me disais: “Vous jouez largement pour Arsenal, comment pouvez-vous ne pas connaître Overmars?” “

Oxlade-Chamberlain n’avait que quatre ans quand Arsenal a signé avec Overmars de l’Ajax en 1997, mais il est devenu un joueur emblématique de l’équipe double gagnante de 1998 et le Flyer néerlandais a marqué le vainqueur du match crucial contre Manchester United en route vers le Premier ministre. Gloire de la ligue.

Il ne fait aucun doute qu’il a été pleinement conscient des pas que lui et ses coéquipiers actuels suivent.

Liverpool a remporté le titre pour la dernière fois en 1990 lorsque John Barnes, Steve McMahon et Jan Molby étaient les milieux de terrain.

Et même si deux autres victoires sont nécessaires pour la gloire du titre, Oxlade-Chamberlain pourrait être un vainqueur du titre sans botter un autre ballon avec des plans radicaux selon lesquels la ligue serait remise aux Reds si le coronavirus perturbe plus le calendrier.

Dans l’état actuel des choses, le club a 25 points d’avance sur le sommet, mais il se pourrait qu’ils défendent leur couronne dans une division de 22 équipes l’année prochaine.

.