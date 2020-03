Álex Remiro frappe à la porte de Luis Enrique

De Gea, Kepa Arrizabalaga et Pau López Ils étaient les trois gardiens de but les plus communs dans les appels de Luis Enrique en tant qu’entraîneur national. Cependant, les deux premiers ne connaissent pas leur meilleur moment et le scénario de l’objectif espagnol pourrait être très différent dans les prochains mois. Dans ceux-ci, une des révélations de la saison sous bâtons est Álex Remiro, qui brille dans la Real Sociedad et frappe aux portes de l’équipe nationale.

Le jeune gardien de Navarro est arrivé au club Donostia l’été dernier en provenance de l’Athletic Club. Après une période d’adaptation, Remiro est devenu le gardien de but partant de l’équipe dirigée par Imanol Alguacil, qui mène une belle campagne. Un des responsables de cette bonne dynamique est Remiro, qui caille des performances sensationnelles, surtout ces derniers mois. La dernière chose était le penalty arrêté à Orellana dans le duel reporté contre Eibar, qui a fini par prendre le Real par 1-2.

Plusieurs gardiens espagnols de haut niveau

A 24 ans, Remiro commence à se consolider dans l’élite en tant que gardien de haut niveau. C’est l’un des buts espagnols les plus en forme en ce moment, d’où le coup à la porte d’un Luis Enrique qui doit être attentif aux bienfaits tant des gardiens réalistes que des autres gardiens nationaux en bonne forme comme Unai Simón, Aitor Fernández, David Soria …

