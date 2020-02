Alex Rodriguez a dansé pendant Jennifer Lopez

Par: Charles Curtis |

2 février 2020 21:22

La mauvaise nouvelle: pour tous ceux qui espèrent voir Alex Rodriguez faire quelque chose de drôle ou de doux devant les caméras lors de l’impressionnant spectacle de Jennifer Lopez à la mi-temps au Super Bowl 54, il n’a pas été vu (et c’est bien! Le spectacle appartenait à J.Lo Lo et Shakira!).

La très bonne nouvelle: Rodriguez nous a tous aidés de toute façon et a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle il a montré ce qu’il faisait pendant le spectacle. Il a rejoint la foule sur le terrain et a dansé joyeusement. Il a ajouté: «Elle l’a ABSOLUMENT ÉCRASÉ!», Continuant d’être le futur mari le plus favorable.

Voici la vidéo:

On dirait qu’il passe un bon moment dans l’ensemble:

Charles Curtis

Charles est écrivain pour For The Win. Il a une fois laissé tomber une balle facile et délicate au stade Shea et a été hué par 35 000 fans des Mets en colère (et ne s’en est pas remis).

Plus …

Le dernier

48m

NFL il y a 48m

Internet a adoré l’émission à mi-temps du Super Bowl de Shakira et Jennifer Lopez



2 février 2020 20h50

·

Hemal Jhaveri

Les deux femmes ont livré des performances phénoménales et sexy et ont été saluées pour leurs efforts.

49m

57m

1h

NFL il y a 1h

Spectacle de mi-temps: Ce moment de l’ensemble de Shakira est devenu un mème immédiatement



2 février 2020 20:31

·

Nick Schwartz

Internet a tellement de blagues sur ce moment.

1h

NFL il y a 1h

La fille de Jennifer Lopez chante sur scène lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl



2 février 2020 20:31

·

Nate Scott

La fille de Jennifer Lopez, Emme, n’a que 11 ans.

1h

NFL il y a 1h

Quels ajustements à mi-temps les chefs et les 49ers doivent-ils effectuer?



2 février 2020 20h14

·

Henry McKenna

Jimmy Garoppolo semblait secouer les nerfs après une interception.

1h

1h

1h

NFL il y a 1h

La rotation des Chiefs en quatrième position dans le Super Bowl a rendu Twitter fou



2 février 2020 19h57

·

Mike D. Sykes, II

Vous ne pouvez pas dire s’il s’agit du concert du Super Bowl ou d’une nouvelle édition?

1h

NFL il y a 1h

Des stars mettent en valeur les accents de Boston dans la publicité du Super Bowl de Hyundai ‘Smaht Pahk’



2 février 2020 19h39

·

Nate Scott

Plusieurs grands acteurs sont venus pour Hyundai dans ce spot du Super Bowl.

Plus MLB

.