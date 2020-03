Alex Rodriguez a déclaré que les Astros ne pouvaient pas se plaindre et qu’ils avaient gagné toute la haine du baseball

Après son retour de sa suspension en 2015, A-Rod a frappé .235 / .326 / .445 avec 42 circuits en 216 matchs avant de finalement se retirer de la MLB | Billie Weiss / Boston Red Sox / .

A-Rod à Astros: «Vous avez gagné tout ce qui vous arrive» https://t.co/WV3AigJ3OG

– Luz Arvelo (@arvelo_luz) 4 mars 2020

“J’ai purgé la plus longue suspension de l’histoire de la MLB. Cela m’a coûté bien plus de 35 millions de dollars. Et vous savez quoi? Je le méritais.” @ AROD dit que les Astros méritent tout ce qui leur arrive après le manque de remords qu’ils ont montré. pic.twitter.com/AnezyIyhHa

– ESPN (@espn) 3 mars 2020