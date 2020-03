Alex Rodriguez déchire les Astros de Houston, reste une énorme fraude

Alex Rodriguez, l’homme qui a triché tout au long de sa carrière en MLB et n’a jamais montré beaucoup de remords pour cela, est devenu le dernier dans le monde du baseball à reprocher aux Astros de Houston de tricher pour leur scandale de vol de pancartes qui a conduit à leur titre de World Series en 2017. .

Comment. Riches.

A-Rod a déchiré les Astros sur ESPN lors de la diffusion du match d’entraînement printanier entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York. Et ce faisant, il a fait de lui-même tout en rappelant à tout le monde à quel point il peut être une fraude lorsqu’il a la possibilité de parler de tout ce qui concerne la vérité et le mérite.

Voici une partie de ce qu’il a dit:

«Je pense que la seule chose qui a vraiment bouleversé les fans, c’est que vous trichez, vous gagnez un championnat, il n’y a pas de suspension, puis il n’y a pas de remords. Le dernier je pense est probablement le pire parce que les gens veulent voir des remords. Ils veulent des excuses réelles et authentiques. Et ils ne l’ont pas encore reçu. “

Je veux dire, ça ne devient pas plus risible que celui venant de A-Rod. Vous vous souvenez quand il s’est finalement excusé avant l’entraînement de printemps en 2015 après avoir été suspendu pendant un an? Ces excuses étaient-elles pleines de remords? Non, non. Au lieu de cela, c’est une lettre de cinq paragraphes qu’il a écrite aux fans (beurk). Cette lettre fait que les tentatives pathétiques des Astros de s’excuser avant l’entraînement printanier ressemblent à certaines des excuses les plus sincères que j’ai jamais vues.

Les excuses «de remords» d’A-Rod incluaient ces mots très spéciaux (il a ensuite eu ces «excuses» grincheuses aux ESPY en 2015):

Aux fans,

Je prends l’entière responsabilité des erreurs qui ont conduit à ma suspension pour la saison 2014. Je regrette que mes actions aient rendu la situation pire qu’elle ne devait l’être. À la Major League Baseball, aux Yankees, à la famille Steinbrenner, à la Players Association et à vous, les fans, je peux seulement dire que je suis désolé.

J’accepte le fait que beaucoup d’entre vous ne croiront pas mes excuses ou quoi que ce soit que je dis à ce stade. Je comprends pourquoi et c’est sur moi. Il était gracieux de la part des Yankees de m’offrir l’utilisation du Yankee Stadium pour ces excuses, mais j’ai décidé que la prochaine fois que je serai au Yankee Stadium, je devrais être à la fine pointe pour faire mon travail.

Si plein de remords, non? Si vous avez vu le grand documentaire sur A-Rod et l’ère des stéroïdes appelé “Screwball”, alors vous savez à quel point A-Rod a triché avec audace, à quel point il a attaqué ceux qui l’ont accusé de le faire, et à quel point il était insincère tout au long de la tout le processus après qu’il se soit fait prendre.

Maintenant, il dit des trucs comme ça pendant l’émission de mardi et nous sommes censés le féliciter pour ça?

«J’ai purgé la plus longue suspension de l’histoire de la Ligue majeure de baseball, cela m’a coûté bien plus de 35 millions de dollars, et vous savez quoi? Je le méritais. Et en conséquence, je suis revenu. Je l’ai possédé après avoir longtemps agi comme un bouffon. »

Non, merci.

A-Rod a purgé une longue suspension et il a perdu plus de 35 millions de dollars, ce que personne ne devrait se sentir mal à l’idée de voir combien d’argent il a gagné grâce au jeu et comment il a triché de manière flagrante au fil des ans.

Mais maintenant, on a l’impression que les seuls qui ont été punis pour la tricherie d’A-Rod sont nous, les fans, qui devons l’écouter appeler des jeux, parce que je ne peux pas imaginer que beaucoup de gens aiment l’écouter babiller encore et encore et encore . On dirait qu’il a deux fans – un cadre chez ESPN et un cadre chez Fox Sports qui pensent que l’Amérique veut plus d’A-Rod dans nos vies.

Mais voilà, nous ne voulons pas plus de A-Rod dans nos vies. Du tout. Ses émissions sont pénibles à écouter. Regardez Twitter les dimanches soirs cette saison et vous verrez rapidement qu’A-Rod est loin d’être aimé en tant qu’analyste.

La tournée A-Rod Resurrection Tour, quant à elle, continue de marcher. Je suis sûr qu’il est rentré chez lui après le match de mardi en se tapotant le dos pour s’être vraiment mis à ripper les Astros. Je suis sûr qu’il voit mardi une victoire pour l’équipe A-Rod.

Mais oui, je ne l’achète pas du tout.

Le plus grand gagnant de mardi: la chevelure de Shaq.

Shaquille O’Neal a perdu un pari amical avec Dwyane Wade et a dû repousser ses cheveux pour que tout le monde puisse voir sa ligne de cheveux… et l’homme a-t-il l’air différent / incroyable. Les fans de la NBA, bien sûr, ont eu beaucoup de blagues sur le nouveau look de Shaq.

Coups rapides: Classement du commerce Broncos-Jags… Reggie Miller se moque des Knicks… Que devrait faire les Redskins?… Et plus!

– Notre Steven Ruiz évaluera tous les gros contrats de la NFL qui auront lieu pendant l’intersaison, y compris les échanges de jeudi entre les Broncos et les Jaguars.

– Reggie Miller s’est moqué de façon ludique des Knicks sur leur traitement de Spike Lee.

– Que devraient faire les Redskins de Washington avec le choix n ° 2? Nous avons classé trois options différentes.

– “Snacks” est le héros dont nous avons tous besoin en ce moment.

– Si vous êtes à la recherche d’un excellent podcast sur le vrai crime, jetez un œil à toute la première saison de notre podcast intitulé “The Sneak”. C’est génial, et je ne dis pas ça parce que mon patron, Nate Scott, a mis environ 9 millions d’heures à le créer.

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

.