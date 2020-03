Alex Rodriguez déchire les Astros pour ne pas avoir autant de remords pour avoir triché

Dans les mois qui ont suivi le scandale de la tricherie des Astros qui a bouleversé le monde du baseball, les joueurs et les fans ont rapidement commenté la tricherie de Houston, la punition (ou son absence) et les excuses de l’équipe.

Mardi, le tricheur renommé Alex Rodriguez est intervenu dans le scandale, et lui aussi a été déçu par la réponse des Astros.

Tout en appelant un match de Ligue des pamplemousses entre les Yankees et les Red Sox sur ESPN, Rodriguez a comparé son utilisation du PED et sa suspension au cours de sa carrière de joueur à la façon dont les Astros ont géré leur propre scandale de triche cet intersaison.

Rodriguez a été frappé d’une suspension de 211 matchs résultant du scandale de la biogenèse en 2013. Cette suspension est survenue quatre ans après avoir admis avoir utilisé des stéroïdes plus tôt dans sa carrière. Mardi, Rodriguez a déclaré qu’il méritait cette punition tandis que les Astros se sont apparemment enfuis sans punition ni remords.

Il a dit:

«Je pense que la seule chose qui a vraiment bouleversé les fans, c’est que vous trichez, vous gagnez un championnat, il n’y a pas de suspension, puis il n’y a pas de remords. Le dernier je pense est probablement le pire parce que les gens veulent voir des remords. Ils veulent des excuses réelles et authentiques. Et ils ne l’ont pas encore reçu. “

Rodriguez a poursuivi:

«D’un gars qui a fait autant d’erreurs que n’importe qui sur la plus grande scène – j’ai purgé la plus longue suspension de l’histoire de la Ligue majeure de baseball, cela m’a coûté bien plus de 35 millions de dollars, et vous savez quoi? Je le méritais. Et en conséquence, je suis revenu. Je l’ai possédé après avoir longtemps agi comme un bouffon. J’ai eu mes excuses, puis je suis devenu sombre. Je voulais que mon prochain mouvement soit contrit, mais je voulais aussi sortir et jouer un bon baseball et changer mon récit. … Vous devez être responsable. Vous avez gagné tous ces discours négatifs. Vous avez gagné tout ce qui vous arrive, y compris s’il est frappé par un pitch ou une presse négative. “

Dans le cadre de l’enquête de la MLB, les joueurs d’Astros se sont vu accorder l’immunité en échange de leur coopération avec l’enquête de la ligue.

