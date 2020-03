Alex Rodriguez, Jennifer Lopez font le meme

Le défi «Flip the Switch» est le dernier mème drôle de TikTok balayant l’application vidéo et sur les réseaux sociaux.

Il prend un clip de Drake’s Nonstop dans lequel vous entendez le rappeur dire “Je viens de tourner l’interrupteur”. C’est à ce moment-là que deux personnes – ou, parfois, plusieurs personnes – éteignent la lumière et la rallument pour révéler qu’elles ont changé de position et de vêtements. C’est hilarant et j’ai peut-être passé une heure de mon dimanche à parcourir les meilleurs sur Twitter.

Le défi a officiellement atteint le courant dominant, et voici Alex Rodriguez et Jennifer Lopez qui le font très bien:

En outre, en voici une incroyable de Saturday Night Live avec la sénatrice Elizabeth Warren et l’actrice Kate McKinnon, qui la joue dans l’émission NBC:

