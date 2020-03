Alex Rodriguez, propriétaire? Il a dit à Jimmy Fallon qu’il “regarderait”

Les fans des New York Mets qui espèrent un changement de propriétaire auraient pu être excités quand il y a eu un rapport du New York Post le mois dernier selon lequel Alex Rodriguez pourrait être un acheteur potentiel après qu’un accord avec le milliardaire Steve Cohen se soit effondré.

Donc, quand A-Rod est apparu dans The Tonight Show, Jimmy Fallon lui a demandé de commenter le rapport, et la bonne nouvelle pour ces mêmes fans des Mets est… il n’a pas dit non.

Rodriguez a répondu qu’il aime New York et qu’il a grandi en tant que fan des Mets, puis a ajouté: “Si l’occasion se présentait, je la regarderais certainement.”

Non seulement ce serait le plus amusant, mais les tabloïds auraient une journée sur le terrain avec les Mets de Rodriguez contre les Marlins de Miami de Derek Jeter dans la NL East.

Voici comment il était nerveux avant que le fiancé Jennifer Lopez se produise au Super Bowl (où il s’est filmé en train de danser):

.