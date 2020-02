Alex Smith des Redskins partage les détails effrayants de sa bataille contre la septicémie

Le quart-arrière des Redskins de Washington, Alex Smith, a subi une blessure à la jambe dévastatrice au cours de la semaine 11 de la saison 2018 de la NFL, et il a subi un total de 17 interventions chirurgicales au cours des semaines suivantes alors qu’il luttait contre une infection grave qui menaçait sa vie.

Lors d’une apparition sur Outside the Lines d’ESPN, Smith a expliqué à quel point la situation était désastreuse pour lui au lendemain de sa blessure, et a déclaré qu’il était «très chanceux d’être en vie». Smith a déclaré que sa chirurgie initiale s’était parfaitement déroulée – mais les choses a rapidement pris un tour lorsque son infection a été détectée. Pendant son rétablissement, Smith a été forcé de décider s’il voulait se faire amputer la jambe.

«Je devais être libéré. La chirurgie initiale s’est bien passée, l’os était aligné. J’ai eu plusieurs assiettes dans ma jambe et tout avait l’air super. Je me préparais à rentrer chez moi, c’était juste avant Thanksgiving. C’est à ce moment que l’infection initiale a été détectée, c’est-à-dire quelques jours après la chirurgie. Je suis devenu septique. C’était une infection qui avait pénétré dans mon sang, et à ce moment-là, je ne me souviens pas de grand-chose depuis quelques semaines. “

Heureusement, Smith a pu s’en sortir et il a hâte de relever le défi d’essayer de retourner dans la NFL.

Via ESPN:

“Il y en a assez pour que je puisse aller jouer là-bas … Sachant que, oui, l’échec est une possibilité … Je dois prouver que je peux revenir et jouer le quart-arrière dans la NFL, et si je peux le faire, ce serait formidable et ça va être compris. “

