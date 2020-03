Alex Trebek partage une mise à jour encourageante sur la lutte contre le cancer

L’année dernière, bien-aimé Jeopardy! l’hôte Alex Trebek a annoncé qu’il luttait contre le cancer du pancréas de stade IV. Et quelques mois plus tard, après une réponse si «positive» à la chimiothérapie que même ses médecins ont été surpris, Trebek a partagé qu’il était «presque en rémission».

Eh bien, un an après son diagnostic initial, l’animateur de jeu télévisé de 79 ans a offert une autre mise à jour encourageante sur sa santé et sa lutte contre le cancer. Dans une vidéo tweetée par le compte officiel de Jeopardy!, Il a noté le taux de survie particulièrement faible pour le cancer du pancréas et a déclaré que le taux de survie à un an pour ceux au stade IV n’était que de 18%.

“Je suis très heureux d’annoncer que je viens d’atteindre ce marqueur”, a-t-il déclaré dans la mise à jour vidéo.

Il a continué:

“Maintenant, je mentirais si je disais que le voyage a été facile. Il y a eu de bons jours mais beaucoup de jours pas si bons. J’ai plaisanté avec des amis que le cancer ne me tuerait pas; les traitements de chimio. Il y a eu des moments de grande douleur, des jours où certaines fonctions corporelles ne fonctionnaient plus, et des attaques soudaines et massives de grande dépression qui m’ont fait me demander si cela valait vraiment la peine de se battre.

«Mais j’ai rapidement mis cela de côté, car cela aurait été une trahison massive – une trahison envers ma femme et mon âme sœur, Jean, qui lui a tout donné pour m’aider à survivre. Cela aurait été une trahison envers d’autres patients cancéreux qui m’ont considéré comme une inspiration et une pom-pom girl en quelque sorte de la valeur de vivre et d’espérer. Et cela aurait certainement été une trahison de ma foi en Dieu et des millions de prières qui ont été dites en mon nom.

«Tu sais, mon oncologue a essayé de me remonter le moral l’autre jour. Il a dit: «Alex, même si le taux de survie à deux ans n’est que de 7%», il était certain que dans un an, nous serions tous les deux assis dans son bureau, pour célébrer mon deuxième anniversaire de survie.

«Et tu sais quelque chose, si je – non. Si nous – parce que beaucoup d’entre nous sont impliqués dans cette même situation – si nous le prenons un jour à la fois avec une attitude positive, tout est possible. »

