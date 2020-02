Alexander Isak: le Borussia Dortmund peut racheter la Royal Society

L’avant de 20 ans pourquoi la boîte txuri-urdin a payé 10 millions euros en été, sa continuité n’est pas garantie dans le Société réelle la saison prochaine Il Borussia Dortmund une option de rachat de 30 millions d’euros sur Alexander Isak qui devrait se dérouler à la fin de ce cours.

Et c’est que le Suédois compte déjà 14 buts avec l’équipe de Donostiarra, un record qui ne dépasse qu’en Espagne Leo Messi et Karin Benzema. Cependant, le Borussia Dortmund peut exercer l’option de rachat qu’il a sur Alexander Isak jusqu’à l’été 2021. S’il ne l’exerce pas, l’attaquant sera à toutes fins utiles le joueur de la Real Sociedad, une équipe avec laquelle il a un contrat jusqu’en 2024, étant sa clause pour le reste des clubs de 70 millions d’euros.

Un voyage à Madrid a été la clé de la signature d’Alexander Isak par la Royal Society

Selon OKDIARIO, l’attaquant a expliqué il y a plusieurs semaines sa signature pour l’équipe de Saint-Sébastien: «Il y avait beaucoup d’offres mais celle de la vraie était la plus sérieuse, celle qui me donnait la meilleure impression. Quand nous sommes allés jouer à Madrid avec l’équipe nationale, j’ai rencontré les représentants du club et ils m’ont laissé une grande impression. »

À propos de ses premiers sentiments à la Royal Society, il a commenté:C’est un super club, avec de superbes installations et de très bons employés. Nous avons une équipe au potentiel énorme, beaucoup de jeunes mélangés à des footballeurs expérimentés. »

Alexander Isak Il a également fait référence à l’offre qu’il a rejetée de Real Madrid en 2016, quand il a fini par opter pour la proposition du Borussia: «Lorsque vous signez avec un club, vous le faites avec le club qui vous donne le mieux le sentiment. C’est pourquoi je suis allé à Dortmund, le club qui m’a le plus marqué“