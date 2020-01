Alexandre Lacazette révèle Mikel Arteta RAGÉ aux joueurs d’Arsenal à la mi-temps de la victoire serrée de la FA Cup sur Leeds – “Il a beaucoup crié!”

Mikel Arteta a donné à ses joueurs d’Arsenal une conversation sévère à la mi-temps, alors que les Gunners ont riposté après un affichage terrible en première mi-temps pour battre Leeds United 1-0 au troisième tour de la FA Cup.

Désireux de s’appuyer sur la victoire de la semaine dernière contre Manchester United, le manager a nommé une équipe forte avec seulement quatre changements alors qu’il accueillait les leaders du championnat lundi soir.

Mikel Arteta n’était pas satisfait de ses joueurs pour leur performance contre Leeds

Mais alors qu’ils ont scellé une victoire étroite, les Gunners ont été dominés pendant une grande partie des 45 premières minutes, car les hommes de Marcelo Bielsa ont dominé le ballon et auraient vraiment dû marquer à partir d’un certain nombre d’occasions qu’ils avaient créées.

Il était clair que le match n’allait pas planifier pour Arteta, et l’attaquant Alexandre Lacazette – qui a été nommé homme du match – a révélé que le manager était devenu fou de ses joueurs quand il les a ramenés à la mi-temps dans les vestiaires.

Le Français a déclaré: «Il a beaucoup crié!

“Il n’était pas content parce que nous savions qu’ils allaient jouer comme ça et nous n’avons pas respecté ce qu’il a dit.

“La seconde mi-temps a été meilleure et merci Reiss [Nelson] pour le but! “

Le traitement du sèche-cheveux par le directeur semble avoir eu l’effet souhaité.

Reiss Nelson a marqué en deuxième mi-temps pour voir Arsenal jusqu’au quatrième tour de la FA Cup aux dépens de Leeds

Après avoir survécu à de nombreuses attaques de Leeds, Arsenal a renversé la vapeur après la pause et a réservé sa place au quatrième tour, où ils joueront à Bournemouth, grâce au but de Reiss Nelson à la 55e minute.

Et Arteta a admis qu’il était en colère contre son équipe à l’intervalle pour ne pas avoir suivi ses ordres, mais il a dû féliciter Leeds pour son combat.

“Je n’étais pas du tout content”, a déclaré l’Espagnol, après seulement son quatrième match en tant que manager.

«Quand je vois ce que je ne veux pas voir – et je ne parle pas techniquement et tactiquement – de ce que j’attends d’eux et des normes que nous voulions fixer dans certains domaines, je ne peux pas être content et je dois laisser ils savent.

Mikel Arteta n’hésite pas à montrer ses émotions en marge

«Nous avons changé certaines choses. Le plus grand changement a été la façon dont nous avons abordé la seconde mi-temps, la mentalité, notre agressivité, notre intensité. »

Interrogé sur Leeds, qui vise à mettre fin à sa longue attente pour le football de Premier League cette saison, il a ajouté: «Ils battaient toutes les équipes du Championnat, tous les trois jours.

«C’est le cauchemar d’une équipe contre laquelle jouer. La façon dont ils jouent le rend vraiment difficile et inconfortable.

«J’ai dit avant le match, jouer contre eux, c’est comme aller chez le dentiste, c’est difficile, ça rend les choses vraiment difficiles et c’est une super équipe.»

