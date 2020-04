Alfonso Reyes met le leader de Podemos à sa place et fait rage la gauche radicale

Si quelqu’un peut parler du coronavirus en connaissant la cause, ce sont ceux qui en souffrent ou l’ont souffert, comme c’est le cas de l’ancien basketteur Alfonso Reyes, frère de la madridita Felipe Reyes, qui a heureusement été libéré vendredi dernier. L’actuel président de l’Association of Professional Basketball Players (ABP) a eu un très mauvais moment, mais il a vaincu le virus de l’icho », comme on l’appelle souvent. Et donc il ne permet à personne de lui donner des leçons.

Alfonso Reyes ne se couche pas et dit ce qu’il pense. Peut-être que le fait d’avoir réussi le Covid-19 vous rend encore plus clair et sincère à cet égard. Dans une interview pour OKDIARIO, il a déjà laissé un message critique au gouvernement pour sa gestion du coronavirus: «Toute personne qui nous gère ou nous gère doit être formée. Nous devons être gouvernés par les meilleurs. Mais pas maintenant, toujours. Nous ne devons pas laisser notre gouvernement entre les mains de personnes qui ne connaissent pas de quoi ils parlent ou qui ne sont pas en contact ou spécialisés avec la branche dont ils sont responsables ».

Maintenant, il est allé plus loin, répondre et mettre Pablo Iglesias à sa place après quelques déclarations malheureuses du vice-président et secrétaire général de Podemos dans lesquelles il est venu dire que la pandémie comprend les classes sociales. Alfonso Reyes a été assez direct dans son reproche: «Ce virus ne comprend pas la lutte des classes, ni le marxisme, ni le capitalisme, ni la mère qui l’a mis au monde. Il va pour tout le monde, pour voir si on découvre un putain de temps ».

Il s’en fiche trop Puisse la légion de défenseurs du chef de Podemos se déchaîner contre lui pour ces paroles. L’ancien basketteur est bronzé dans mille batailles, et il savait sûrement que la gauche radicale allait le poursuivre après avoir critiqué les déclarations de son leader.

«La plupart de mes blocs ont un petit triangle rouge sur votre profil. Dommage, avec ce que j’aime la géométrie et la trigonométrie », Alfonso Reyes a écrit en plaisantant quelques heures plus tard sur son profil, se référant à cet insigne que Pablo Iglesias ou Alberto Garzón portent habituellement sur les revers de leurs vestes et que beaucoup de leurs les followers ont leurs noms sur les réseaux sociaux.

