Alfredo Saldívar vaut la critique après sa bévue

Après avoir conclu le Classic Capitalino, où Cougars et Amérique attaché un peu, Alfredo Saldivar Il a montré son visage pour accepter son erreur. L’archer mexicain a déclaré être au courant de son triste participation dans la deuxième annotation azulcrema.

«Pour le moment, vous devez réagir immédiatement et ce sont des trucs de football. J’avais tort et tu dois l’accepter, mais la réaction et la capacité de l’équipe à surmonter ont été bonnes », a déclaré le gardien aztèque.

Cependant, le Alfredo Saldivar assuré que les critiques reçues de fans d’auriazules Ils doivent apprendre au jour le jour et ne pas les suivre aussi directement.

«Cela (les critiques) en fait également partie. Les gens peuvent s’exprimer comme bon leur semble. et en tant que professionnel vous devez endurer cela aussi. Parce que lorsque les choses vont bien, un soutien total et une partie de cela sont également surmontés et réfléchissent à ce qui s’en vient », a-t-il déclaré.

Cougars est installé dans le quatrième position générale Avec 15 unités. Cependant, mène la pire section défensive de la saison avec 16 buts contre.

