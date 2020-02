Alignement de Barcelone contre Getafe dans le match de la Ligue de Santander

Barcelone reçoit Getafe au Camp Nou dans le match correspondant au jour 24 de la Ligue de Santander. Avec les pertes de longue durée de Luis Suárez et Ousmane Dembélé, Quique Setién n’a pratiquement pas d’alternative en attaque, en attendant l’arrivée d’un attaquant.

Ter Stegen sera comme toujours sous bâton pour tenter d’arrêter l’assaut de Jorge Molina, Jaime Mata … ou Angel. L’attaquant des Canaries sera l’une des plus grandes menaces pour Barcelone tandis que le club lui-même essaie de le signer. L’opération sera définitivement activée lorsque la Ligue et la RFEF approuveront le remplacement de Dembélé. Devant l’allemand, il y aura une ligne composée de Semedo et Jordi Alba sur les côtés et avec Piqué et Umtiti dans l’axe de l’arrière. Le centre catalan revient après sanction et après s’être remis d’une blessure au ravisseur produit à San Mamés. Les Portugais se sont remis d’une amygdalite qui l’a empêché de s’entraîner mercredi et jeudi.

Dans la moelle épinière Sergio Busquets Il prendra la barre du jeu en tant que milieu de terrain positionnel, comme d’habitude. Jong Frenkie agira au volant après les bonnes performances des dernières dates, superbe but à Villamarín inclus. Avec le compagnon des Hollandais, il y a des doutes. Vidal il semble qu’il occupera l’autre position de la moelle épinière, mais Rakitic Vous avez également des options pour terminer le milieu de terrain.

En attaque, il n’y a aucun doute: Leo Messi sera le capitaine de l’équipe avec Antoine Griezmann. Collé aux retours de bande Ansu Fati après avoir commencé sur le banc contre Betis. La grande nouveauté de Quique Setién est le début d’un appel du roi Manaj, l’attaquant albanais arrivé en janvier d’Albacete. Ses caractéristiques sont différentes de celles des autres, selon le technicien de la salle de presse. Rejoint pour la filiale, lors de son premier match il a marqué un but et a été expulsé avant la pause.