Alignement de Barcelone contre la Real Sociedad lors du match de la Ligue de Santander

Il Barcelone affronte ce samedi le Société réelle au Camp Nou dans un duel dans lequel l’équipe de Setien Il est voué à l’excellence. Après être tombé dans la Bernabéu Classic, les Catalans sont obligés d’ajouter les trois points pour éloigner les fantômes et, incidemment, ne pas perdre le train de la Santander League. Miser sur Ansu Fati ou Vidal C’est le grand doute de l’entraîneur cantabrique.

Quique Setién n’aura que la perte de Arthur, en raison d’une blessure, en ce qui concerne les onze du Bernabéu afin que son remplacement dans la moelle épinière puisse être Rakitic ou Vidal si le technicien finit par parier Ansu Fati à l’extrême. Car dans la bande de gauche est le grand doute du Cantabrique, qui doute entre renforcer le centre du terrain avec la présence du Chilien ou opter pour la vitesse du jeune joueur pour jouer aux côtés Griezmann et Leo Messi.

En matière de défense, Semedo et Jordi Alba ils seront de nouveau sur les côtés et le centre de la défense sera occupé par Piqué et tout indique que Umtiti. Lenglet Il pourrait aussi entrer dans le onze bien que la centrale française, du goût de Setién, ait tous les suffrages. Dans le but sera Ter Stegen.

Alignement de Barcelone contre la Real Sociedad: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Ansu Fati, Messi et Griezmann.