Alignement de Barcelone contre l’Athletic Bilbao dans le match de la Copa del Rey d’aujourd’hui

Barcelone visite San Mamés pour se mesurer à l’Athletic dans le match correspondant aux quarts de finale de la Copa del Rey. La cravate est un match unique et Quique Setién partira avec tout pour accéder aux demi-finales du tournoi.

Ter Stegen sera dans le but en raison de la blessure de Neto. Devant le gardien de but allemand, il y aura une ligne de quatre défenses dans lesquelles un nouveau visage apparaîtra lors du dernier match de championnat. Sergi Roberto agira sur le côté droit, tandis que le flanc opposé sera pour Jordi Alba La paire centrale sera formée par Piqué et Lenglet.

Dans la moelle épinière, Sergio Busquets portera, une fois de plus, la barre du jeu de l’équipe dirigée par Quique Setién. Devant l’international espagnol, Jong Frenkie pour aider à la fois défensivement et offensivement. Avec le Néerlandais, le grand doute du technicien cantabrique se pose. Rakitic, Arturo Vidal ou Arthur la position est contestée pour compléter le centre du champ.

Avec les pertes de Luis Suárez et Ousmane Dembélé, le trident offensif est plus ou moins clair. Leo Messi Il sera à nouveau le meilleur leader et sera accompagné d’Antoine Griezmann et Ansu Fati, qui arrivera à San Mamés après avoir marqué les deux buts de la victoire de Barcelone contre Levante le week-end dernier.