Alignement de Barcelone contre Valence dans le match de Liga Santander d’aujourd’hui

La Barcelone de Quique Setién visite Mestalla pour se mesurer à Valence dans le match correspondant à la 21e journée de la Ligue de Santander. Le technicien cantabrique pourrait surprendre avec cinq défenses ou respectez la ligne habituelle de quatre derrière.

Dans l’objectif, il n’y aura pas de nouvelles. Après la Copa del Rey, Ter Stegen défendra à nouveau l’arc de Barcelone au détriment de Neto. A venir sera Sergi Roberto et Jordi Alba sur les côtés et Piqué et Samuel Umtiti Ils agiraient comme un couple central. Dans le cas où Setién sortirait avec cinq, De Jong serait l’élu, mais il y a aussi la possibilité que sa position puisse varier en fonction de l’évolution du parti.

Devant la défense, Sergio Busquets agira à la tête de l’équipe, accompagné de Rakitic et Frenkie de Jong dans le cas où Barcelone sort à Mestalla avec quatre défenses. Dans le cas où les Néerlandais jouent un rôle central, Arturo Vidal Je pourrais remplir cette place vacante dans le trivote.

Enfin, la ligne la plus offensive sera conditionnée par le dessin tactique utilisé par Quique Setién. Dans le cas où ils sautent sur le terrain avec un 4-3-3, Ansu Fati, Messi et Antoine Griezmann ils seraient chargés de marquer la case che. S’il s’agissait d’un 5-3-2, ce serait à l’Argentin et aux Français d’agir comme attaquants à Mestalla.