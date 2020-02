Alignement de l’Atlético contre Liverpool: Morata revient à onze

L’Atlético de Madrid affronte ce match contre Liverpool en finale. Il est essentiel d’obtenir un bon résultat au match aller pour aller à Anfield avec des options pour donner la cloche et être en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour cela, Simeone obtiendra un onze très similaire à celui qui lui a donné une si bonne performance à Mestalla. Álvaro Morata est présenté comme la grande nouveauté de la formation de l’Atlético contre Liverpool.

Gamme athlétique: Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Thomas, Koke, Saul; Correa et Morata.

Simeone a bien caché ses lettres au cours des deux séances avant le crash et n’en a pas essayé onze, mais tout indique que 9 redeviendra propriétaire après avoir profité de quelques minutes dans l’affrontement contre Valence, après deux semaines de blessure. L’attaquant entrera par Vitolo et formera un partenaire avec Ángel Correa.

En ce qui concerne le côté gauche, le grand mal de tête de Cholo, tout indique Ce sera Lodi qui commencera le match. Bien que Saúl a également joué à certains moments et même Vrsaljko. On ne sait pas non plus qui jouera au centre de l’arrière, puisque Giménez est revenu contre Valence mais n’a pas joué une minute, donc s’il pariait sur l’Uruguayen, Savic serait celui tué car Felipe semble fixé à onze ans.

Marcos Llorente souligne également le titre. L’ancien Real Madrid a profité de l’occasion que les blessures lui ont donné et pourrait débuter dans cette finale. Pour sa part, Diego Costa il a travaillé avec ses coéquipiers lors de la dernière session et sera contre Liverpool mais partira du banc.