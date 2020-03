Alignement de l’Atlético contre Séville lors du match de la Ligue de Santander

Il Athlète de Madrid recevoir le Séville ce samedi à la Wanda Metropolitano en duel direct pour la Ligue des champions, juste avant de se rendre à Anfield en match retour des huitièmes de finale. Mais comme le dit Simeone, vous devez jouer match par match, d’abord Séville puis Liverpool. Voilà pourquoi dans le Gamme athlétique parier sur une équipe extrêmement compétitive, dirigée par Joao Felix.

Attaquant portugais redeviendra propriétaire plus d’un mois plus tard qu’il l’a fait devant les Leganes avant de se blesser à nouveau. Il sera accompagné dans l’attaque par Álvaro Morata qui, malgré ne pas avoir traversé son meilleur moment, Simeone continue de garder sa foi en lui. La présence de Joao Felix dans les onze retarde Correa de quelques mètres. L’Argentin, l’un des joueurs les plus en forme de l’équipe, retournera au centre du peloton pour occuper le groupe.

L’autre nouveauté est celle de Marcos Llorente. Le milieu de terrain entrera par Thomas sanctionné, qui se reposera ce jour par accumulation de jaunes. Près de Laisse et Llorente seront deux intouchables pour Cholo: Saul et Koke. Les jeunes joueurs jouent presque tout et sont deux joueurs fondamentaux dans le jeu de cet athlétique.

En défense, Felipe et Savic ils formeront quelques centrales malgré le fait que Giménez s’entraîne normalement. Simeone ne veut pas toucher à ce qui fonctionne et le Brésilien et le Monténégro se comportent à un très haut niveau, ils continueront donc d’être le partenaire de départ du technicien dans l’axe de l’arrière.

Alors que les gros titres seront théoriquement sur les côtés, Trippier et Renan Lodi. Sous les bâtons, il n’y a aucun doute, le mur slovène tentera de verrouiller le but. Jan Oblak Il est incontestable et reviendra au but pour tenter d’arrêter l’attaquant de Séville.