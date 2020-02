Alignement de l’Atlético de Madrid contre l’Espanyol lors du match de la Ligue de Santander

L’Atlético de Madrid visite le stade RCDE pour se mesurer à l’Espanyol dans le match correspondant à la journée 26. Ce sera un match dans lequel il n’y a pas de développements majeurs dans la formation de Cholo Simeone, le plus important étant la présence de Carrasco.

Jan Oblak il défendra le but de rojiblanca avec l’intention de ne pas encaisser de buts et que son équipe puisse continuer avec la bonne dynamique des dernières semaines. Devant le Slovène, une ligne de quatre défenses qui auront Vrsaljko dans la voie de droite et Lodi à l’opposé. Felipe et Savic ils seront les chefs de file de l’axe de l’arrière.

Au centre du terrain Koke et Thomas ils agiront comme un couple de milieux de terrain, pouvant alterner le capitaine de l’Atlético de Madrid avec Saul, qui appartiendra au groupe. Le petit des Ñíguez peut également se mettre au milieu à certains moments pour former un trivote. Avec 4-4-2, ce sera Angel Correa celui de l’aile droite.

Álvaro Morata Ce sera à la pointe de l’attaque. L’international espagnol dirigera l’attaque de l’Atlético de Madrid à Cornellá et sera accompagné de Yannick Ferreira Carrasco, qui aura sa première opportunité en entrée depuis son arrivée sur le marché d’hiver.