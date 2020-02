Alignement de Valence contre l’Atalanta en match de Ligue des champions

Valence se rend mercredi à l’Atalanta à San Siro lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Albert Celades n’a pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire l’alignement puisqu’il compte jusqu’à huit victimes par blessure (Paulista, Garay, Florenzi, Manu Vallejo, Picccini, Rodrigo Moreno, Coquelin et Kang In Lee), Mangala et Diakhaby seront donc la paire centrale.

Alignement de Valence contre Atalanta: Jaume; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes et Maxi.

Mangala et Diakhaby se formeront pour la première fois ensemble dans l’axe de l’arrière. Ils n’ont joué que quelques minutes contre l’Atlético en raison de la blessure de Gabriel Paulista dans les phases finales de l’affrontement. Celades a dû terminer l’appel avec un joueur subsidiaire (Guillem Molina) en raison des pertes. D’un autre côté récupérer Cillessen cela, sauf surprise, sera sur le banc puisque Jaume passe un bon moment.

En attaque Rodrigo n’en a pas et Guedes prendra sa place. Le Portugais sera le deuxième attaquant, un peu derrière Maxi Gomez. Sur le côté droit, il aura son arme principale, Ferran Torres. La fin de Foios sera la grande menace de l’équipe qui, avec Dani Parejo, clé dans le jeu de l’équipe.