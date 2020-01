Alignement des étoiles NBA 2020: sélection des réserves est et ouest

Ce n’est pas une chronique sur Kobe Bryant. Ce qui veut dire: c’est un morceau d’écriture sur le basket-ball qui semble superflu à publier en ce moment, quand toute personne qui aime et se soucie du basket-ball pense au trou qui est assis dans le creux de son estomac depuis dimanche après-midi. D’innombrables mots sur la vie, la perte et l’héritage ont été écrits et prononcés par ceux qui connaissaient et couvraient Kobe, sa fille Gianna et les sept autres personnes décédées dans l’accident d’hélicoptère de dimanche – John, Keri et Alyssa Altobelli, Sarah et Payton Chester, Christina Mauser et Ara Zobayan. Peut-être que les examiner vous aide à traiter ce qui s’est passé.

Peut-être, cependant, vous préféreriez autre chose, une distraction de la chose à laquelle vous ne pouvez pas cesser de penser. Les entrées NBA All-Star ont été annoncées jeudi dernier, et les réserves All-Star seront révélées ce jeudi, alors parlons des formations All-Star. C’est une aussi bonne diversion que toutes les autres.

Kobe occupera une place importante au cours de la célébration de la mi-saison du mois prochain des meilleurs et des plus brillants joueurs de la NBA; cela est tout à fait approprié, car seul Kareem Abdul-Jabbar a fait plus d’apparitions avec des étoiles (19) que Bryant (18), et seul Bob Pettit a été nommé le joueur le plus utile du jeu aussi souvent que Kobe (quatre fois). Mais d’abord, nous devons trouver un moyen d’y arriver d’où nous sommes. Considérez ceci comme une première étape instable.

D’une manière ou d’une autre, j’ai fini par être tabulé comme l’un des membres des médias qui ont pu voter pour les partants du 2020 All-Star Game NBA. (Je suppose? Quelqu’un dans le bureau de la ligue essayait de joindre Dan Wetzel, et de copier / coller la mauvaise adresse e-mail.) Je ne sais pas exactement qui a foiré ou comment ils l’ont fait, exactement, mais j’ai quand même exercé ma franchise . Voici mon bulletin de vote:

Conférence de l’Est

FC Giannis Antetokounmpo, Bucks

FC Jimmy Butler, Heat

FC Joel Embiid, 76 ans

g Kemba Walker, Celtics

g Ben Simmons, 76 ans

Conférence Ouest

FC LeBron James, Lakers

FC Anthony Davis, Lakers

FC Kawhi Leonard, Clippers

g James Harden, Rockets

g Luka Doncic, Mavericks

La moyenne finale des votes des fans, des joueurs et des médias – les fans représentent 50%, les joueurs et les médias représentant chacun 25% du gâteau -, huit de mes 10 choix ont été retenus. J’ai réussi à battre l’Ouest, mais je ne suis allé que 3-en-5 à l’Est, avec Trae Young d’Atlanta devançant Simmons pour la deuxième place de garde aux côtés de Walker, et Pascal Siakam de Toronto dépassant Butler en première zone. (Voici où nous notons que Butler a passé plus de temps au tir de garde que dans toute autre position cette saison, selon Cleaning the Glass.)

Je ne suis pas sûr qu’il y ait un besoin criant de plaider les cas pour et contre les joueurs nommés partants. Si vous avez besoin d’explications pour Giannis, LeBron, Luka, Harden, AD ou Kemba, arrêtez de lire ceci, allez immédiatement aux urgences et demandez à un médecin de vérifier cette blessure à la tête. Les auditeurs de Heat Check savent que j’étais sur la clôture concernant le différentiel dans les jeux et les minutes joués entre Embiid et les piliers Bam Adebayo et Domantas Sabonis, et déchiré entre Kawhi et Nikola Jokic (et Rudy Gobert, dont je n’ai pas discuté spécifiquement sur le podcast , mais aurait dû); à la fin, je laisse le fait qu’ils sont Joel F’n Embiid et Kawhi F’n Leonard emporter la journée. C’est le All-Star Game, après tout.

Siakam a été l’un des 10 meilleurs joueurs de la ligue au cours des deux premiers mois de la saison, avant qu’une tension à l’aine ne l’ait mis à l’écart pendant 11 matchs et ait fait dérailler son rythme. (Il a certainement semblé déménager dimanche à San Antonio.) Si Butler avait été éligible à la garde, je l’aurais placé à côté de Kemba, Siakam rejoignant Giannis et Embiid sur une ligne de front internationale. Je pense que Simmons est si bon en défense et a été un joueur d’une telle importance pour une équipe nettement meilleure qu’il a mérité le signe de tête par rapport à Young. Mais la star des Hawks est un meneur de jeu offensif à couper le souffle – un passeur virtuose, un tireur profond à la géométrie, un dribbleur de chasse aux faits saillants et une présence de peinture de la taille d’une pinte qui se met à la ligne à un rythme presque Iversonien – et est sur mesure pour le All-Star Game. Je ne vais pas me battre contre qui que ce soit pour leurs inclusions (Ou, vraiment, sur presque tout. Je suis un père de deux enfants de 37 ans. Pas de violence sur la piste de danse.)

Plutôt que de grincer des dents et de déchirer les vêtements au-dessus de l’obtention d’un 80 pour ce test particulier, regardons vers l’avenir et canalisons notre énergie pour choisir des réserves All-Star. Voici les sept joueurs de chaque conférence – trois joueurs en première ligne, deux gardes et deux «jokers» indépendamment de la désignation de position – que j’utiliserais pour compléter le bassin de joueurs parmi lesquels les capitaines LeBron et Giannis choisiront leurs équipes. repêchage des étoiles de cette année:

est

FC Jimmy Butler, Heat

FC Bam Adebayo, Heat

FC Domantas Sabonis, Pacers

g Ben Simmons, 76 ans

g Kyle Lowry, Raptors

toilettes Khris Middleton, Bucks

toilettes Jayson Tatum, Celtics

J’ai déjà écrit ceci: malgré tout ce que je pense de ce que Simmons ne peut pas, ne veut pas ou ne fait pas, je suis toujours extrêmement à l’aise avec tout ce qu’il fait. Comme, se classer parmi les cinq premiers de la ligue pour les passes, les vols, les déviations et les balles lâches récupérées par match; défendre les cinq positions à un niveau All-Defensive, malgré le fait qu’il ait joué les quatrièmes minutes de la ligue; créer plus de points via un centime direct que quiconque ne s’appelle pas LeBron James; et assumer la charge la plus lourde pour garder les Sixers à flot lorsque Embiid n’est pas disponible.

Philly a surclassé ses adversaires de 2,4 points pour 100 possessions non-ordures avec Simmons au sol et Embiid hors de lui – pas un nombre d’élite, mais bien mieux que ce à quoi vous pourriez vous attendre étant donné la valeur de Embiid sur les deux extrémités de la cour. Les questions d’ajustement et de forme de tir peuvent toujours pendre la tête des 76ers, mais rien de tout cela ne signifie Ben Simmons tel qu’il existe en ce moment – c’est-à-dire, comme quelqu’un que vous ne voulez pas voir venir à vous avec une tête de vapeur transition et qui peut briser votre merde sommairement – n’est pas un verrou All-Star.

Un pouce gauche fracturé a sabordé un début sensationnel de Lowry, mais il a, comme toujours, été absolument vital pour le succès des Raptors cette saison, menant une équipe à se réorienter après la perte de Kawhi Leonard et à trembler au milieu d’une série dramatique de blessures. Le meneur vétéran a longtemps gagné sa vie en marge, faisant toutes les petites choses pour aider son équipe à remporter la bataille pour la possession et à jouer le jeu selon ses conditions préférées, et il a intensifié ses efforts lorsque les Raptors avaient le plus besoin de lui saison. Au cours d’une séquence de 11 matchs au cours de laquelle Siakam, Marc Gasol et Norman Powell ont tous été mis à l’écart par une blessure (Fred VanVleet manquant également une paire pendant cette période), Lowry a obtenu une moyenne de 23,3 points sur un pourcentage de tir réel de 0,580, huit passes décisives et quatre rebonds en 40 minutes par match. Toronto a connu une fiche de 6-5 sans presque la moitié de sa rotation, demeurant ferme dans la course à l’avantage du terrain à domicile au premier tour des éliminatoires de la Conférence de l’Est, en grande partie parce que Lowry le voulait.

Butler a été précisément ce dont le Heat avait besoin: un chien alpha à plein temps pour aider à amplifier le grognement d’une liste regorgeant de ténacité, et un meneur de jeu bidirectionnel suffisamment crédible pour permettre à tous les autres de se glisser dans leurs endroits les plus confortables. Il a équilibré certains des tirs les plus fragiles de sa carrière – ce serait son plus faible pourcentage de buts sur le terrain depuis sa première saison en tant que starter à temps plein à Chicago – en distribuant un record de carrière de 6,5 passes décisives par match, se déplaçant sans relâche au bulldozer. à la ligne, et glissant entre les rôles et les responsabilités de l’un des principaux praticiens de la ligue de basket-ball sans position.

Le Heat joue de cette façon, en partie parce que la polyvalence d’Adebayo le permet. C’est un Doberman de 22 pieds 6 pouces 9 pouces 255, aussi confortable à passer aux gardes de punaises d’eau dans l’espace qu’il se muscule contre les géants du poste. La défense de Miami a glissé après un démarrage à chaud, mais reste bloquée au top 10 avec Bam patrouillant la peinture. Adebayo a également émergé comme un excellent passeur partout sur le sol – des coudes, hors du poteau haut, sur le petit rouleau et en transition – ce qui a aidé à armer une liste remplie de coupeurs avisés et d’athlètes au sol. Le commerce avec Hassan Whiteside a ouvert la porte à Adebayo, mais je ne sais pas combien de personnes s’attendaient à ce qu’il se présente sous les projecteurs aussi rapidement et complètement qu’il l’a fait.

La même chose était vraie pour Sabonis la saison dernière, quand il a percé comme l’un des sixièmes hommes les plus efficaces de la ligue. Le joueur de 23 ans a fait un autre bond cette saison, se cimentant comme la pierre angulaire de l’un des meilleurs alignements de grandes minutes de la ligue – les débutants de l’Indiana ont surclassé les adversaires par 9,3 points par 100, une marque d’élite – et un joueur capable de maintenir son efficience et son efficacité dans une part beaucoup plus importante de minutes. Comme Adebayo, Sabonis a montré une vision et un toucher de jeu rares – seuls Jokic et Bam ont en moyenne plus de passes décisives par match chez les grands hommes – et il ne fait que maulser les mecs, qu’il prépare des choix pour libérer ses gardes (seul Gobert fait la moyenne de plus d’aides à l’écran) ou grondant à travers la peinture pour un layup ou un dunk vicieux. Il y a beaucoup d’éloges à faire pour une équipe de Pacers qui a surpassé les attentes en attendant le retour (maintenant imminent!) De Victor Oladipo. Sabonis obtient la part du lion ici, et sa première sélection All-Star.

Mes deux derniers choix garantissent que les deux autres équipes dans la moitié supérieure de la tranche Est – les Bucks qui détruisent le monde et les 30-15 Celtics – obtiennent chacune une deuxième All-Star à associer à leur starter.

Il y a une tendance, parfois, à oublier Middleton: à accepter qu’il est quelque chose comme la deuxième banane parfaite à côté de Giannis, et à se demander à haute voix si, malgré cela, il est assez bon pour être le non. 2 options sur une équipe de championnat. Des gens raisonnables peuvent argumenter cela. Vous ne pouvez pas contester la productivité de Middleton. Il obtient en moyenne 19,4 points, 5,8 rebonds et 3,9 passes décisives en seulement 28,6 minutes par match sur un pourcentage de tir réel de 0,615, et à seulement quelques millièmes de point de pourcentage d’une saison 50/40/90. Il convient également de noter que Milwaukee a été très efficace lorsque Middleton est le meilleur chien pendant que Giannis est assis, éclairant les adversaires de 11,5 points par 100; dans ces minutes, le taux d’utilisation de Middleton augmente, tout comme sa productivité, avec une moyenne de 30,1 points par 36 minutes de temps sans Giannis. Il est perpétuellement négligé, obscurci par l’excellence globale de son coéquipier. Il est également un All-Star à part entière.

J’ai fait des allers-retours pour savoir si Tatum ou Jaylen Brown serait mon choix final. Ils ont été l’un des meilleurs tandems d’ailes de la ligue cette saison. Leurs cas statistiques sont remarquablement similaires, avec Brown affichant de meilleurs numéros de tir, en particulier à l’intérieur de l’arc, et Tatum supportant une charge offensive plus importante, en particulier dans les files d’attente avec de grandes réserves sans Walker au sol – qui ont martelé les adversaires de 10 points par 100 . Même avec sa finition intérieure fragile et son tir moyen à 3 points, je pense que Tatum a toujours été un meilleur marqueur et facilitateur secondaire que Brown, et que son amélioration défensive continue sur l’aile a fait de lui l’un des joueurs de périmètre les plus équilibrés et dynamiques de la NBA. . Tatum se classe cinquième de la ligue en termes de plus-moins réel, 11ème dans la métrique de notation des joueurs RAPTOR de FiveThirtyEight, et 16ème en plus-moins d’impact sur les joueurs; Je ne pense pas qu’il soit parmi les cinq ou dix premiers joueurs de la ligue. Je pense que ces chiffres capturent des choses qui comptent pour gagner, cependant. Je lui ai donné un avantage ici, mais Brown a aussi une excellente affaire.

Les coupes les plus difficiles:

Jaylen Brown: Son avancement en tant que terreur à double sens est au coude à coude avec Tatum et donne à Boston un jeune noyau dynamique à construire pour les prochaines saisons.

Bradley Beal: Les moyennes de 28,1 points (sixième de la ligue) et 6,3 passes décisives par match ne sont pas un éternuement, surtout compte tenu de certains des alignements époustouflants qu’il transporte à DC Mais ses chiffres de tir sont en baisse – seulement 31,4 pour cent de 3 pour le tireur d’élite réputé – et l’offensive de Washington est revenue sur terre depuis son début choquant. La défense des Wizards est l’une des pires de la ligue, et Beal a fait partie de ce problème; leur différentiel de points est pire avec Beal au sol que lorsqu’il est hors de lui, ce qui, combiné à ce record de 15-30, a suffi à le pousser derrière des joueurs méritants dans de meilleures équipes.

Malcolm Brogdon: L’autre moitié du tandem de pick-and-roll pain et beurre de l’Indiana, et un élément clé de la défense des Top 10 des Pacers. Il aurait fait la coupe après le premier trimestre de la saison, mais a diminué depuis son excellent début, tirant une tique à moins de 40% depuis le début du mois de décembre.

Eric Bledsoe: Un candidat All-Defensive avec une moyenne de 15-4.5-5.1 efficace mérite un examen attentif. Mais il est derrière Middleton dans la course pour un deuxième Buck, et je n’ai pas trouvé son cas plus convaincant que les Celtic.

Zach LaVine: Sur une course de marquage de monstres en ce moment – une ombre sous 29 points par match depuis la mi-décembre. Le cas de LaVine est le même que le cas de Beal, essentiellement, mais avec des nombres de défense et de tir légèrement meilleurs, moins d’impact sur le jeu et moins de points globaux créés. Ce n’est tout simplement pas assez convaincant pour heurter l’un des sept autres.

Ouest

FC Nikola Jokic, Nuggets

FC Rudy Gobert, Jazz

FC Brandon Ingram, pélicans

g Damian Lillard, Trail Blazers

g Donovan Mitchell, Jazz

toilettes Devin Booker, Soleils |

toilettes Chris Paul, Thunder

Après un début de pulvérisation dans lequel il semblait se déplacer à mi-vitesse après une saison de 94 matchs 2018-19 et un été avec l’équipe nationale serbe à la Coupe du monde de la FIBA, Jokic est revenu à la forme de calibre MVP au cours des deux dernières années. des mois. Il est de retour à tirer et à pulvériser la balle sur tout le terrain aux coupeurs en attente et aux options de capture et de tir, avec une moyenne de 22-10-7 sur 53/37/80 depuis le début du mois de décembre. L’offensive des Nuggets a augmenté avec lui, passant de la 19e place aux points marqués par possession fin novembre au septième depuis; dans l’ensemble, Denver a marqué comme une attaque parmi les trois premiers avec Jokic aux commandes, et comme une tenue parmi les 10 premiers avec lui sur le sol. D’ailleurs, la défense des Nuggets – au mépris perpétuel du test de la vue – a été particulièrement avare dans les minutes de Jokic. Ça fait cinq ans de suite, maintenant. Il est la pièce maîtresse de la franchise d’une équipe qui a remporté 70% de ses matchs et siège un demi-match hors du no. 2 place à l’Ouest. Il est dans.

Il en va de même pour le grand mec dont l’équipe est également à un demi-match derrière le deuxième Clippers. Tout sur le Jazz – qui, nous vous le rappelons, a remporté 19 de ses 22 derniers matchs, avec deux des trois défaites à venir sur la route et par un ou deux biens – tourne autour de la capacité de Gobert à créer ou à effacer l’espace. Le Français de 7 pieds 1 pouce mène la ligue en passes décisives, termine près de 30 pour cent de ses possessions offensives en tant que plongeur dans le pick-and-roll, et se termine encore plus avec deux ou trois corps autour de lui dans la peinture, ouvrant des opportunités pour les gestionnaires de balle de l’Utah de lancer la balle pour ouvrir les tireurs; les Jazz tirent beaucoup plus précisément depuis un terrain à 3 points avec Gobert sur le terrain, grâce en partie à la netteté de l’apparence quand tout le monde doit s’inquiéter qu’un géant tire sur le panier qu’il frappe près de 70 pour cent du temps. Gobert était mon choix pour le meilleur joueur défensif du deuxième trimestre de la saison, et à moins d’un changement drastique à la mi-avril, il sera dans le mélange pour son troisième matériel de fin d’année défensif réel de suite; L’Utah s’attaque à un niveau d’élite avec lui dans le jeu et hémorragie des points quand il est assis (vous manquez, Derrick Favors).

Gobert mérite une place dans la catégorie des étoiles depuis au moins deux ans. Il devrait obtenir son dû cette fois-ci… et il devrait en être de même pour son colistier. Mitchell a marqué plus et plus efficacement cette saison tout en se glissant confortablement dans la vie en tant que facilitateur principal à temps plein de l’Utah depuis que Mike Conley a été mis à l’écart. Il est le moteur de création de ce qui est devenu une infraction parmi les 10 premiers, se classant parmi les joueurs de pick-and-roll les plus volumineux de la ligue et servant de menace constante pour atteindre la jante (11e dans la NBA en jeu) ou tirer le rebond (44,1 pour cent sur les pull-up pulls, 11e meilleur parmi les joueurs avec au moins 100 tentatives). La production globale n’est pas radicalement différente de la saison dernière, mais Mitchell grandit et s’améliore dans un rôle croissant, et fait tout pour une équipe qui remporte 70% de ses matchs. L’appartenance à la catégorie des prétendants a ses privilèges; un regard plus long vient le temps des étoiles parmi eux.

À l’exception d’un épisode de spasmes au dos qui lui a coûté deux matchs en novembre, Lillard a été la seule constante de Portland au cours d’une saison déraillée par des blessures. Les Blazers sont aussi proches des séries éliminatoires qu’ils le sont – à seulement 2,5 matchs de la huitième place de Memphis, à seulement un demi-jeu derrière San Antonio pour la neuvième – presque exclusivement parce que Lillard a suivi les six finales consécutives du MVP avec sa meilleure saison à ce jour. Il obtient en moyenne 28,8 points et 7,7 passes décisives par match, deux sommets en carrière. Il tire 3 secondes et atteint la ligne de faute plus souvent que jamais, et termine dans l’arc avec plus de précision que jamais, ce qui conduit au pourcentage de tir réel le plus élevé de sa carrière. La semaine dernière, il n’est devenu que le huitième joueur à marquer au moins 150 points en trois matchs, arrachant 61-10-7 contre les Warriors, 47-6-8 contre les Mavericks et 50-6-13 contre les Pacers:

Portland a eu besoin de tout ce que Lillard a à offrir pour rester dans le combat cette saison. Il continue de le donner.

Tout bien considéré, vous préférez avoir Paul George ou Karl-Anthony Towns sur votre liste plutôt que Brandon Ingram. George vient de terminer troisième du MVP et du joueur défensif de l’année, tandis que Towns est un peu comme Big Man Trae Young (il flirte en devenant juste le quatrième joueur de tous les temps à obtenir une moyenne de 27-10-4 avec un pourcentage de tir réel au nord de .600, grâce à tous les 3 points qu’il bombarde cette saison). Mais ces gars plus décorés et établis ont raté une tonne de temps. Ingram a joué environ 450 minutes de plus que Towns et environ 650 de plus que George. Il a également été le non. 1 option pour une équipe de Pélicans assaillie par des blessures (dont la moindre pour son choix de draft n ° 1) et qui cherche désespérément une force stabilisatrice.

Ingram a fait des bonds partout: en tant que manieur de balle, en tant que passeur, en tant que conducteur, en tant que tireur de tache et de tir, et en tant que créateur de possession par possession. Il a couru le point, a commencé à partir de l’aile, a joué la puissance en avant et a défendu de haut en bas le spectre de position. Il a fait beaucoup d’efforts pour empêcher l’effondrement des Pélicans et aider la Nouvelle-Orléans à revenir dans les séries éliminatoires, alors que tout le monde attendait Zion Williamson. Maintenant que Zion est de retour, ce n’est pas sûr qu’Ingram obtiendra le même régime d’opportunités qu’il a apprécié en première mi-temps, ou qu’il en tirera autant. (Pour ce que ça vaut: avant le retour de Sion, Ingram avait en moyenne 25,6 points sur 18,5 tentatives de placement et 69,3 touches par match; depuis, il a en moyenne 17 points sur 15,3 tentatives de placement et 59 touches par match.) Ce qu’il a fait auparavant, cependant, devrait lui valoir sa première sélection All-Star.

Booker devrait aussi avoir le sien. Tout au long des quatre premières années de sa carrière, les fans de Suns ont dû entendre comment tout ce truc cool que Booker faisait – les tractions soyeuses, l’avancement du métier dans le pick-and-roll et sur le bloc, le in-and- dehors et les mouvements d’hésitation, les avalanches de points – n’avaient pas vraiment d’importance, parce que Phoenix était terrible. Eh bien, Phoenix n’est plus terrible; avec l’ajout de vétérinaires stabilisateurs comme Ricky Rubio et Aron Baynes, et la croissance continue de jeunes morceaux comme Kelly Oubre et Mikal Bridges, c’est maintenant tout simplement mauvais, trois matchs sur un terrain éliminatoire avec juste en dessous -Note nette moyenne. Et Booker fait toujours toute cette merde cool.

Booker est sur une larme absolue depuis Noël, en moyenne 31,9 points et 6,3 passes décisives par match tout en tirant à 52,3% sur le terrain et à 93,5% depuis la ligne des lancers francs sur près de 10 tentatives par match. L’aile de 6 pieds 5 pouces est devenue un finisseur de dynamite dans la circulation, atteignant un record de carrière de 70,5% de ses tirs à l’intérieur de la zone réglementée. Il redécouvre également sa chimie du jeu à deux avec Deandre Ayton depuis l’ancien no. 1 choix est revenu de sa suspension de 25 matchs; Phoenix surclasse ses adversaires par un très bon 9,2 points par 100, les deux étant au sol. Seuls cinq joueurs ont marqué plus de points que Booker en minutes «d’embrayage» cette saison. C’est un assassin de milieu de gamme qui peut vous incendier des profondeurs, et il devient un meilleur passeur, un défenseur plus actif, un meilleur manipulateur des couvertures – tout simplement mieux, vraiment. Chaque saison, il semble ajouter quelque chose à son sac. Cette fois-ci, ce sera les honneurs des étoiles.

Cela fait 12 ans que CP3 a fait sa première apparition All-Star; plus particulièrement, cependant, cela fait quatre ans qu’il a fait son plus récent. Des blessures en début de saison l’ont en grande partie retiré de la course lors de sa dernière remise des gaz à Los Angeles et lors de ses deux courses à Houston, mais Paul a été en bonne santé à Oklahoma City, et l’homme, il a l’air sensationnel.

Avec un nouveau départ dans OKC, Paul a ralenti une campagne 2018-19 décevante, au cours de laquelle il semblait souvent qu’il avait perdu une étape, et s’est réaffirmé comme le meilleur marqueur d’embrayage et meneur de jeu de la ligue pour une équipe Thunder qui a été l’une des meilleures histoires de la saison. Le nombre de passes décisives pour le joueur de 34 ans est en baisse, en partie à cause de tout le temps qu’il a passé à partager le sol et le ballon avec Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schröder dans les centres arrière à trois gardes, mais il est toujours la paille qui remue la boisson. L’infraction de Billy Donovan; Oklahoma City enregistre en moyenne 12,7 points de moins par 100 lorsque le CP3 prend place que lorsqu’il est aux commandes.

Dans une certaine mesure, le blockbuster Paul-for-Russell Westbrook de cet été a été un échange difficile – deux franchises se sentant comme si leurs cœurs respectifs avaient suivi leur cours (ou, dans le cas d’Oklahoma City, étant forcées de ressentir cela lorsque Paul George a demandé un échange) et faire un pari qu’ils seraient mieux avec le meneur supermaxé post-prime de l’autre équipe. Je ne dis pas que quiconque à Oklahoma City est content que Russ soit parti. Je dis juste que je pense qu’ils sont terriblement heureux que Sam Presti ait accepté ce défi particulier, et que le CP3 ne soit pas encore tout à fait le Point God.

Les coupes les plus difficiles: Euh… aucun? Honnêtement, je me sens assez solide sur ces choix de l’Ouest!

George vient de manquer trop de temps. Towns a également raté beaucoup de choses et les Wolves ont du mal même avec lui dans le giron. Montrezl Harrell a été génial pour les Clippers, mais il est vraiment difficile de faire sortir le All-Star Game du banc, surtout lorsque deux centres All-NBA sont déjà enfermés et qu’il y a tellement d’excellents gardes à prendre en considération. Idem pour Lou Williams.

LaMarcus Aldridge a changé toute la dynamique des Spurs en commençant à tirer des 3 juste avant Noël, et DeMar DeRozan s’est soudainement transformé en Mini-Giannis à cause de tout cet espace – 26-6-6 sur 58,9% du terrain depuis le 23 décembre, dont 71,3 pour cent à la jante. Mais cela n’efface pas les deux premiers mois de la saison, au cours desquels San Antonio a été amidonné à chaque fois que les deux vétérans buteurs ont partagé la parole. De même, alors que Westbrook a augmenté son jeu au cours des 15 derniers matchs, il n’a pas été meilleur au cours de la saison complète que Lillard, Paul, Mitchell ou Booker. Gilgeous-Alexander et Ja Morant non plus, deux des jeunes joueurs les plus excitants de la saison.

Quelques types plus établis pourraient monter leur réputation à une place sur la plupart des bulletins de vote des entraîneurs. (Westbrook et George seraient les suspects les plus probables.) Avec tout le respect dû à ce qu’ils ont accompli, cependant, j’espère qu’ils ne le feront pas. Depuis la chute des Warriors, toute cette saison s’est sentie comme une opportunité d’explorer et de découvrir de nouvelles choses. Ce serait cool si cela s’étendait au All-Star Game, avec une toute nouvelle génération de talents émergents qui se présentent à Chicago.