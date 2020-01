Alignement des NBA All-Star 2020: les réserves en vedette par Damian Lillard, Chris Paul

Les listes complètes pour le match des étoiles NBA 2020 ont été annoncées. Le match se déroulera au United Center de Chicago le dimanche 16 février avec LeBron James et Giannis Antetokounmpo en tant que capitaines d’équipe dans un format de draft qui entre maintenant dans sa troisième saison. Le jeu sera marqué avec toutes les nouvelles règles cette année. Lisez Matt Ellentuck pour plus d’informations à ce sujet.

Nous savions déjà que James serait rejoint par Kawhi Leonard, Luka Doncic, Anthony Davis et James Harden pour former les partants de la Conférence Ouest. Antetokounmpo mène les partants de la Conférence de l’Est et sera rejoint par Pascal Siakam, Kemba Walker, Trae Young et Joel Embiid.

Les réserves All-Star ont été libérées jeudi soir. Le repêchage des étoiles a lieu le 6 février sur TNT. Ce sont les joueurs supplémentaires que LeBron et Giannis pourront choisir. Les listes ont été divulguées par l’initié Shams Charania.

Conférence de l’Est

Jimmy Butler, Miami Heat

Le déménagement de Butler à Miami a fait du Heat l’une des meilleures équipes de la Conférence Est. Bien que Butler tire plus mal que jamais depuis un territoire à trois points, il a excellé en installant ses coéquipiers, en défendant à un niveau élevé et en trouvant constamment un chemin vers la ligne des lancers francs toute la saison. Il aurait dû être un démarreur.

Bam Adebayo, Miami Heat

Adebayo a connu une saison d’évasion dans sa troisième année en tant que pro. Le centre de 22 ans affiche des sommets en carrière en points, rebonds, passes décisives, blocages et interceptions tout en aidant à mener le Heat vers le sommet de la Conférence de l’Est. Attendez-vous à beaucoup de lobs jetés à la manière de Bam dans le match des étoiles.

Ben Simmons, Philadelphie 76ers

Simmons pourrait être la star la plus unique de la NBA. Gardien de 6’9, Simmons ne tire pas mais excelle en tant que finisseur, passeur et défenseur. L’un des joueurs en transition les plus excitants du jeu, la combinaison rare de vitesse, de puissance et de vision de passage de Simmons contribuera à rendre le jeu plus divertissant.

Khris Middleton, Milwaukee Bucks

Les Bucks sont la meilleure équipe de la NBA et Middleton est leur deuxième meilleur joueur. Cette description à elle seule ne rend pas justice au jeu de l’aile de 28 ans qui organise actuellement une saison historiquement efficace en tant que marqueur. Middleton entre dans la pause des étoiles avec une moyenne de plus de 20 points par match sur une efficacité de tir rare 50/40/90, ce qui l’ajouterait à un club qui comprend Steph Curry, Dirk Nowitzki, Larry Bird et Kevin Durant comme seuls membres.

Kyle Lowry, Raptors de Toronto

Kawhi Leonard est parti pour les Clippers, mais les Raptors restent un facteur dans la Conférence de l’Est en grande partie parce que Lowry continue d’être l’un des meilleurs gardiens de points du jeu. Défenseur robuste et faiseur de tirs compétent, le meilleur attribut de Lowry est sa capacité à toujours faire des jeux gagnants. Le joueur de 33 ans a décroché son score sans Leonard, avec une moyenne de 19,8 points par match.

Domantas Sabonis, Indiana Pacers

Les Pacers sont restés compétitifs dans la Conférence de l’Est malgré l’absence de Victor Oladipo. Ils ont Sabonis à remercier pour cela. À sa quatrième année en tant que pro, Sabonis est devenu l’un des grands hommes les plus percutants de la ligue, un rebondeur monstre, un finisseur efficace et un passeur pointu qui fait tout pour aider son équipe à gagner.

Jayson Tatum, Boston Celtics

Tatum obtient le feu vert sur son coéquipier Jaylen Brown parce qu’il a un ensemble de compétences plus diversifié. L’attaquant de 21 ans est une force défensive émergente et un manipulateur compétent, offrant beaucoup de valeur aux Celtics malgré des pourcentages de tir en baisse. Il va être un incontournable de ce jeu pendant longtemps.

Conférence Ouest

Nikola Jokic, Denver Nuggets

Jokic a commencé lentement, mais est depuis devenu l’un des meilleurs centres de la NBA. Les Nuggets ont été dans la moitié supérieure de la conférence toute l’année malgré les blessures de la co-vedette Jamal Murray, principalement parce que Jokic est l’une des armes offensives les plus polyvalentes du jeu. Le plus grand centre de passes de tous les temps, Jokic devrait lancer des passes à ses talentueux coéquipiers tout au long du match des étoiles.

Damian Lillard, Portland Trail Blazers

Dommage que la saison des Blazers ait été détruite par des blessures, car cela pourrait être la meilleure saison de la prestigieuse carrière de Lillard. Son premier semestre comprenait une performance de 61 points contre les Warriors et des héroïques hebdomadaires pour porter Portland au cours d’une année autrement décevante. Avec des tirs profonds et des attaques intrépides sur la jante, Lillard est fait pour le All-Star Game.

Rudy Gobert, Utah Jazz

Le centre de l’Utah fait en quelque sorte sa première apparition dans la catégorie des étoiles malgré son double titre de joueur défensif de l’année et la pierre angulaire du succès constant de l’équipe d’Utah Jazz. Gobert fait ce qu’il a toujours fait cette saison, protégeant la jante ainsi que quiconque sur Terre, finissant les lobs et les rebonds autour de la jante en attaque, et fixant des écrans dévastateurs. Il le mérite.

Brandon Ingram, Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Après avoir quitté les Lakers comme pièce maîtresse de leur métier pour Anthony Davis, Ingram est devenu un buteur de choix pour une équipe de Pelicans sans Zion Williamson pendant la majeure partie de la première moitié. La grande amélioration d’Ingram dans son jeu a été le tir extérieur, où il frappe mieux que 40% de ses trois et tire plus loin avec plus de confiance que jamais. C’est le joueur que nous nous attendions à ce qu’il soit l’ancien choix global n ° 2.

Chris Paul, Oklahoma City Thunder

Les Thunder sont fermement en vue des séries éliminatoires un an après avoir perdu Russell Westbrook et Paul George. Comment? Parce que le CP3 est vraiment bon. Le meneur vétéran est âgé de 34 ans, mais il a maintenu un haut niveau de jeu en tirant bien du plus profond, en terminant efficacement sur la jante et en orchestrant l’attaque autour d’un casting de soutien plus jeune. Le week-end des étoiles ne se sent pas la même chose sans Paul.

Donovan Mitchell, Utah Jazz

On dirait que ce sera la première des nombreuses apparitions des étoiles pour Mitchell. Le gardien de troisième année de Louisville est devenu l’option de choix pour le Jazz en plein essor, combinant des entraînements puissants sur la voie avec près de 40% de tirs à trois points. Il semble que l’attaque de l’Utah en séries éliminatoires ira aussi loin que Mitchell les mènera.

Russell Westbrook, Houston Rockets

Westbrook a connu une saison de haut en bas lors de sa première année à Houston. Son tir à trois points l’a complètement abandonné, mais il reste efficace en allant sur le bord, en mettant en place des coéquipiers et en causant des ravages dans la transition. Cela ressemble au choix des étoiles le plus discutable malgré une autre année de statistiques massives par match: 26 points, huit rebonds et sept passes décisives par match.